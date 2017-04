Ausgezeichnete Fernseh-Unterhaltung Die SZ holt den Kultfilm „Schlager einer kleinen Stadt“ ins Biertheater. Und dazu gibt’s eine Menge zu erzählen!

Nach der Auszeichnungsveranstaltung am 30. April in Berlin: Kulturminister Klaus Gysi, Moderator Heinz-Florian Oertel, Kameramann Herbert Wagner und Schnittmeisterin Christel Wolfram (v.l.). © Klaus Franke/Bundesarchiv

Die Radeberger waren sich ja schon kurz nach der Erstausstrahlung im Dezember 1964 sicher gewesen: Das ist ausgezeichnete Fernsehunterhaltung. Die Rede ist von der ersten Folge der damals neuen Reihe „Schlager einer kleinen Stadt“, die im Herbst 1964 in Radeberg gedreht worden war. Für diese Sendung waren damals bekanntlich Schlagerstars in die Bierstadt gekommen, hatten für die Musik gesorgt und zwischendrin traf sich Fernsehmoderator Heinz-Florian Oertel mit Radebergern. Am Arbeitsplatz, auf der Straße, im Museum.

Und unterhaltsam war das Ganze in jedem Fall, was die Fernsehzuschauer da so über die Bierstadt erfuhren. Dass hier Bier gebraut wird, wussten ja viele – aber, dass hier auch künstliche Zähne und Fernsehgeräte produziert wurden? Den Zuschauern gefiel die Fernseh-Reihe jedenfalls, und sie fühlten sich offenbar tatsächlich ausgezeichnet unterhalten.

Damals konnte allerdings noch niemand ahnen, dass die DDR-Oberen die Sache letztlich sogar wörtlich nehmen würden. Sie machten die Reihe „Schlager einer kleinen Stadt“ vier Jahre später nämlich tatsächlich zur ausgezeichneten Fernseh-Unterhaltung. Für das Fernseh-Kollektiv, wie es damals hieß, gab’s nämlich am 30. April 1968 in Berlin den Heinrich-Greif-Preis 1. Klasse. Ein Preis, der seit 1951 „hervorragende Leistungen in der deutschen Filmkunst“ prämierte, wie es im eigens für den Preis erlassenen Gesetzblatt heißt.

Der damalige Kulturminister Klaus Gysi hatte nun also im April 1968 unter anderem Reporter Heinz-Florian Oertel, Kameramann Herbert Wagner und Schnittmeisterin Christel Wolfram eingeladen – und es ist sogar ein Schwarz-Weiß-Foto erhalten geblieben, das nach der Preisverleihung entstanden war. Unter einem ziemlich feudalen Kronleuchter sind da die Fernsehmacher im angeregten Gespräch mit dem Minister zu sehen. Der ausgerechnet neben dem ja auch als eloquenter Sportreporter bekannten Heinz-Florian Oertel ganz unsportlich eine Zigarette in der Hand hält.

Der Filmpreis wurde übrigens nach Otto Karl Heinrich Greif benannt, der am 11. März 1907 in Dresden geboren worden war. Greif hatte nach einem abgebrochenen Jura-Studium in Berlin eine durchaus erfolgreiche Karriere als Schauspieler gestartet. Nach seiner Ausbildung war er ab 1927 unter anderem an der legendären Berliner Volksbühne zu erleben. Auch in Moskau stand Greif im Sommer 1931 vor der Filmkamera, musste dann nach der Machtergreifung der Nazis im März 1933 als Kommunist – er war in Paris Mitglied der KPD geworden – in die damalige Sowjetunion fliehen. Hier war er dann ab 1935 unter anderem Chefsprecher für deutschsprachige Sendungen bei Radio Moskau. Und er stand weiter regelmäßig vor sowjetischen Filmkameras. Nach 1945 war Greif dann wieder in Deutschland als Schauspieler aktiv; am Deutschen Theater in Berlin zum Beispiel.

Wer nun also wirklich ausgezeichnete Fernseh-Unterhaltung erleben will, hat jetzt die Chance dazu. Denn die SZ holt gemeinsam mit dem Radeberger Biertheater den 1964 gedrehten Kultfilm „Schlager einer kleinen Stadt“ am 11. Mai noch einmal nach Radeberg zurück! Zeitzeugen werden zu Wort kommen, und so manche Geschichte wird dann zu erzählen sein. Und der Film flimmert auf großer Leinwand.

Zeitreise „Schlager einer kleinen Stadt“ am 11. Mai um 19 Uhr im Radeberger Biertheater. Zeitzeugen im Gespräch mit SZ-Lokalchef Jens Fritzsche und der Kultfilm aus dem Jahr 1964. Tickets: 10 Euro im Ticketservice des Biertheaters, Hauptstraße 59, Telefon 03528 487070 oder im Internet www.biertheater.de

