Ausgezeichnete Arbeit Die Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf hat ein Qualitätssiegel bekommen. Darauf ausruhen wollen sich die Mitarbeiter aber nicht.

Mit diesem Premium-Siegel können sich Chefin Antje May und ihr Mitarbeiter Uwe Marschner von der Gärtnerei Gruschwitz nun schmücken. © Steffen Unger

Neustadt. So sehen Sieger aus: Die Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf kann sich freuen. Das Team um Chefin Antje May hat am Wochenende das Qualitätssiegel „Premium-Gärtnerei“ überreicht bekommen. Diese Auszeichnung wurde vom Bundesverband Einzelhandelsgärtner im Zentralverband Gartenbau vergeben. Eine unabhängige Fachkommission bewertete unter anderem deren Fachkompetenz und wie individuell die Mitarbeiter die Kunden beraten. Auch auf den Ideenreichtum der Gärtnerei kam es bei dem Test an. Die Prüfer sahen sich außerdem die Blumen, Pflanzen und anderen Produkte an, die in der Gärtnerei verkauft werden. Besonders gelobt wurde in Langburkersdorf die Angebotsvielfalt und dass der Einkauf ein Erlebnis sei. Dafür sorgen Konzerte und Ausstellungen, die Antje May regelmäßig organisiert. Auf dem Gelände gibt es zudem einen Märchenwald, in dem Kinder die Natur entdecken können. Angebote, mit denen die Gärtnerei die Jury beeindrucken konnte.

„Für uns bedeutet diese Auszeichnung Bestätigung und Ansporn zugleich, unseren Kunden auch weiterhin nur das Beste in Sachen Blumen, Pflanzen und Service zu bieten“, sagt die Floristmeisterin, die die Gärtnerei mit ihrem Mann Thomas May seit 2009 leitet. Seit vier Generationen ist das Unternehmen damit in Familienbesitz. Auf dem Titel ausruhen will sich Antje May allerdings nicht. Jeden Tag müsse sie nun beweisen, dass der Gartenbaubetrieb der Auszeichnung auch gerecht wird.

