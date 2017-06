Ausgezeichnet Der Unternehmerpreis geht in diesem Jahr an die Bauunternehmung Karl Köhler aus Heidenau.

Falk Heinze ist Unternehmer des Jahres 2017. © Daniel Förster

Falk Heinze, seit 2007 geschäftsführender Gesellschafter der Bauunternehmung Karl Köhler aus Heidenau, ist Unternehmer des Jahres im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Auszeichnung erhielt der 53-Jährige am Freitagabend auf einem Sommerfest, das der Verband der Selbstständigen gemeinsam mit der Volksbank Pirna und der Sächsischen Zeitung im Barockgarten Großsedlitz ausrichtete. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Dienstag in der SZ.

