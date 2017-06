Ausgewildert Zehn Gründe, warum in den Sommerferien mehr Jungs zum Ritterlager wollen, als letztlich teilnehmen können.

Die Teilnehmer des Ritterlagers der evangelischen Jugend in Skassa beim Kampfspiel Juggern. Die Waffen haben sie sich selbst gebaut. © Klaus-Dieter Brühl

1.) Das Ritterlager in den Sommerferien auf dem Pfarrhof Skassa ist Kult. Das hat sich im ganzen Landkreis herumgesprochen. Maximal 50 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren können jeweils in drei Durchgängen teilnehmen. Die Plätze sind schnell weg, es gibt Wartelisten. Vielleicht der wichtigste Grund der großen Popularität: Hier können Jungs wild, ausgelassen und frei sein. Und sie stehen im Mittelpunkt.

2.) Timo Körner (18) war selbst Teilnehmer und leitet das derzeitige erste Camp gemeinsam mit Jugendwart Steffen Göpfert. Er sagt: „Bei uns bekommen Jungs straffe, klare Ansagen, aber sonst können sie ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen.“ Steffen Göpfert nennt es auswildern. Die Teilnehmer sind den ganzen Tag draußen und in Aktion. Sie kommen körperlich an ihre Grenzen, sie spüren ihre Kräfte.

3.) Doch das Aktivprogramm hat auch klare Regeln, das tut den Kindern unbewusst gut. Beispiel Juggern. Bei dieser Trendsportart mit Schaumstoffschwertern spielen die Kinder nach Vorgaben. Im Kampf trainieren sie Fairness statt Brutalität. Aber der Körpereinsatz ist anstrengend. Zum Beispiel auf einer Strohhüpfburg.

4.) Alle Aktivitäten sind eingebettet in die Fantasy-Geschichte vom mittelalterlichen Fürstentum Platanien. Das ist Live-Rollenspiel pur. Viele Teilnehmer kommen jedes Jahr wieder und können so miterleben, wie die Geschichte fortgeschrieben wird. Die Jungs identifizieren sich mit den konkreten Rollen als Ritter oder Knappe oder Herrscher und tragen entsprechende Kleidung bzw. Requisiten. Sie spielen die Geschichte nicht nur, sie erleben sie mit.

5.) Das Team – 21 Mitarbeiter und fünf Küchenkräfte – hat ein klares Motto: „Das soll die beste Woche des Jahres für die Teilnehmer sein.“ „Dem dient alles, was wir tun“, so Steffen Göpfert. In den Vorbereitungstreffen und bei den abendlichen Mitarbeiterbesprechungen wird das immer wieder in den Vordergrund gestellt. Um das zu erreichen, ist die Kommunikation der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter direkt und persönlich. Probleme werden ehrlich benannt und nicht vor den Kindern ausgetragen. „Wir stärken die Autorität des anderen“, sagt Steffen Göpfert.

6.) Während des Ritterlagers wird eine starke Gemeinschaft gelebt. Die Kinder sind in ihren Teams, sie lösen gemeinsam Aufgaben, sie lernen auch, sich zu streiten, wenn das gerade dran ist. „In den Schulen und Elternhäusern ist nicht immer ausreichend Zeit für Konfliktbearbeitung da“, so Steffen Göpfert. „Hier können die Jungen rauslassen, was sie in sich spüren.“ Trotzdem wird insgesamt auf eine Atmosphäre der Ruhe geachtet und Hektik vermieden.

7.) Christliche Werte begleiten die Teilnehmer durch den Tag, auch wenn etwa die Hälfte von ihnen keinen kirchlichen Hintergrund hat. Das wissen die Familien bei der Anmeldung. Morgens und abends gibt es eine Andacht, die laut Steffen Göpfert Impulsgeber für den Alltag ist. Derzeit geht es um die Bibelgeschichte des David, ums Erwachsenwerden, Freundschaft, Vergebung. Wichtig ist der praktische Bezug zu den Lebenserfahrungen der Kinder.

8.) Die Jungen lernen, die Natur zu nutzen: Sie suchen heilende Kräuter, bauen eine Krankentrage, backen Brot und buttern. Die erleben den Wert einfacher Dinge, die Wahrnehmung mit allen Sinnen, werden nicht nur kognitiv gefordert. Sie schlafen in Zelten, suchen bei Gewitter und Starkregen in der Kirche Schutz. „Wir vermitteln, dass auch schlechtes Wetter normal ist“, so Steffen Göpfert.

9.) Die jungen Ritter (ab nächstem Durchgang auch Burgfräulein) kommen zu sich selbst. Sie werden bewusst zum Beispiel sportlichen Herausforderungen ausgesetzt, die im Alltag selten geworden sind. Dadurch haben sie Erfolgserlebnisse erkennen ihre Grenzen. Göpfert: „Der Level wird nicht immer wieder auf null gesetzt.“

10.) Handys bleiben zu Hause. Hier spielt man mit besonderen Karten, Pfeil und Bogen oder Holzspielen. So erleben die Teilnehmer Ausgeglichenheit.

