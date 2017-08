Ausgetanzt und ausgeladen Das Sorbische Folkloreensemble Schleife wollte zum Tag der Sachsen auftreten. Doch angeblich gab es keinen Platz dafür.

Das Sorbische Folkloreensemble ist schon etliche Male beim Tag der Sachsen aufgetreten. © Ensemble

Wenn Wolfgang Kotissek an den Tag der Sachsen in Löbau denkt, macht ihn das traurig. Monatelang hatte der Vereinsvorstand mit seinem Sorbischen Folkloreensemble Schleife im Norden des Landkreises für den großen Auftritt in Löbau organisiert und geprobt. Doch nun, kurz vor dem großen Fest, kassierte der Verein eine Absage. Mit Schreiben vom 14. August teilt das Organisations-Komitee des Tages der Sachsen mit: „Wir bedanken uns für Ihr Interesse ... Nach sorgfältiger Prüfung sind wir jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Ihr Angebot eines Bühnenauftritts ablehnen müssen.“

Wolfgang Kotissek versteht die Welt nicht mehr. „In dem Schreiben wurde nicht einmal ein triftiger Grund angegeben“, sagt er. Seit Jahren hat das Sorbische Folkloreensemble Schleife etliche Male beim Tag der Sachsen musiziert, gesungen und getanzt: „In Görlitz, in Annaberg-Buchholz, in Kamenz, Hoyerswerda und Weißwasser“, zählt Kotissek auf. Ein solcher Auftritt stelle das 35-köpfige Ensemble immer vor eine besondere Herausforderung. Viele Mitglieder würden längst nicht mehr in Schleife wohnen, sondern über ganz Sachsen oder Brandenburg verteilt, sogar in Hamburg. Einige Mitglieder hätten für den Auftritt ihren Urlaub verschoben oder Schichten getauscht, erzählt Kotissek. „Eine Dudelsackspielerin hat sogar ihren Flug für einen einjährigen Aufenthalt in Kanada umgebucht“, sagt Kotissek. Weil der Tag der Sachsen wieder mal im eigenen Landkreis stattfindet, hatte man sich in diesem Jahr besonders gefreut.

Er hat alle Mitglieder des Ensembles enttäuscht über die Absage informiert. Und das war vielleicht ein bisschen vorschnell. Mit Mail vom 18. August schrieb das Organisations-Komitee plötzlich: Da geht doch was! Am Samstag, 2. September, könne das Sorbische Folkloreensemble von 16.30 bis 17 Uhr auf der Bühne T8 auf der Löbauer Wiese im Messepark auftreten – und zusätzlich sogar noch mal am Sonntag von 12.30 Uhr bis 13 Uhr auf der gleichen Bühne. Dort verläuft auch die Tourismusmeile und die Festmeile des Sächsischen Land- und Genussmarktes. Diese nachgeschobene Zusage macht Kotissek erst richtig sauer: „Das hätte doch genau in das Zeitfenster von 14 bis 17 Uhr gepasst, für das wir uns beworben haben“, sagt er. Die Betonung liegt auf „hätte“. Denn nach der Absage haben sich auch die Mitglieder des Ensembles wieder umorientiert. Und jetzt ist das Ensemble für den Tag der Sachsen nicht mehr auftrittsfähig. „Fünf Leute können nicht mehr teilnehmen. Damit ist der Auftritt beim Tag der Sachsen dieses Jahr für uns gestorben“, sagt Kotissek.

Eva Mentele, Sprecherin der Stadt Löbau, bestätigt auf SZ-Anfrage, dass es für den Verein „nicht glücklich gelaufen“ sei. Sie könne die Enttäuschung des Ensembles nachvollziehen: „Ich verstehe die Vereinsmitglieder. die schaufeln sich die Zeit frei und bekommen dann kurzfristig eine Absage“, sagt Eva Mentele. Der Organisationsablauf habe aber kein anderes Vorgehen ermöglicht: „Die Anträge von über 400 Vereinen wurden nach und nach abgearbeitet. Aus Kapazitätsgründen habe man eben auch Absagen erteilen müssen.“ Die Bewerbung des Sorbischen Folkloreensembles habe man innerhalb des Komplexes des Chortreffens im Kulturzentrum Johanniskirche behandelt. Dort sei die Kapazität ausgeschöpft gewesen. Die Planung aber bringe es mit sich, dass auch Vereine, die bereits eine Zusage erhalten haben, ihre Teilnahme wieder absagen. So sei es auch nachträglich zu einem freien Platz auf der Bühne im Messepark gekommen.

Ensemble-Vorstand Kotissek kann das Kapazitäts-Argument nicht nachvollziehen: „Wenn sie von begrenzten Kapazitäten schreiben, wird es dann diesmal ein kleines Volksfest der Sachsen?“, schrieb er als Antwort auf die Absage an das Organisations-Komitee. Er sieht die sorbische Kultur nun beim Tag der Sachsen nicht angemessen repräsentiert. Davon jedoch könne keine Rede sein, sagt Eva Mentele von der Stadt Löbau. Die Eröffnungsveranstaltung des Tages der Sachsen am Freitag, dem 1. September, sei sogar geprägt von der sorbischen Kultur. Dort trete das Sorbische Nationalensemble auf und das Kinderballett aus Bautzen. Doch diesen Einwand will Kotissek nicht gelten lassen: „Wir sind das einzige Ensemble, das Musik, Tanz und Chorgesang darbietet.“ Dazu sei das Sorbische Nationalensemble ein professionelles Ensemble. „Die verdienen ihr Geld damit wie die Mitglieder eines Staatsorchesters“, sagt Kotissek. Deshalb kritisiert er auch das Gesamtkonzept des Tages der Sachsen: „Radiosender dürfen sich da mit Stars und riesigen Bühnen präsentieren. Wir Vereine sind doch nur noch das Beiwerk“, sagt er. Dabei solle der Tag der Sachsen doch seinem Wesen nach ein Fest der Vereine sein und nicht von professionellen Unternehmen. Kotissek erinnert sich etwa an den Tag der Sachsen 2005 in Weißwasser. „Der schönste Tag der Sachsen, den wir je erlebt haben“, sagt er. Dort habe man damals ein ganzes Folkloredorf aufgebaut und Themenbühnen gehabt. Eine nicht so stark kommerzialisierte Form des Tages der Sachsen würde er sich wieder wünschen.

