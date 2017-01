Ausgesperrt vom eigenen Besitz Eigentlich sollte die illegale israelische Siedlung Amona bis Ende Dezember geräumt und abgerissen sein. Doch die palästinensischen Eigentümer des Bodens warten noch immer darauf.

Die Palästinenserin Miriam Hammad freut sich darauf, bald auf das Stück Land zurückkehren zu können, das ihr zwar gehört, das sie aber seit 20 Jahren nicht einmal betreten durfte. Zur illegalen israelischen Siedlung Amona galt für sie ein weiträumiger Sicherheitsabstand.



Es ist einer der umstrittensten israelischen Außenposten: Amona im nördlichen Westjordanland. Eine vom obersten Gericht Israels gesetzte Frist zum Abriss der Ortschaft mit rund 280 Einwohnern, die auf palästinensischem Privatland liegt, lief am Sonntag ab. Das Gericht hatte allerdings kurz vor dem Termin einer Verlängerung der Frist um 45 Tage zugestimmt. Neuer Stichtag wäre damit der 8. Februar.

Amona ist die größte von rund einhundert illegalen Siedlungen. Israels Behörden versagten den Ortschaften anfangs zwar offizielle Baugenehmigungen, sorgten aber doch für die nötige Infrastruktur. Die Ortschaft nordöstlich von Ramallah, war bislang das Zuhause von gut 40 Familien. Nach langen Verhandlungen hatten die Einwohner von Amona grundsätzlich eingewilligt, mit ihren Wohnmobilen auf nahe gelegene Landstücke umzuziehen, die ihnen die israelische Regierung anbietet.

Die Einigung war wichtig: Bei einer gewaltsamen Räumung befürchtet die Regierung gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und ihren Unterstützern mit den Sicherheitskräften. Bei einer ähnlichen Aktion im Jahr 2006 waren mehr als 200 Demonstranten und 50 Polizisten verletzt worden. 6 000 Sicherheitskräfte standen damals in Amona mehreren Tausend Siedlern gegenüber. Das soll sich nicht wiederholen.

Nun sollten Bulldozer die zumeist provisorischen Mobilhäuser der Siedler dem Erdboden gleichmachen. Denn Amona ist illegal – inzwischen auch nach israelischem Gesetz. Die Häuser stehen auf privatem Land palästinensischer Grundstückseigentümer. Israel unterscheidet zwischen rund 120 Siedlungen im Westjordanland, die mit Genehmigung der Regierung errichtet wurden, und rund 100 „wilden Siedlungen“ ohne offizielle Genehmigung, die jedoch weitgehend geduldet werden. Allerdings sieht man außerhalb Israels alle diese Siedlungen als illegal und Hindernis für eine Friedensregelung an.

Ein derzeit von der Knesset diskutierter Reformvorschlag sollte die einst wild errichteten Siedlungen im Nachhinein schnell noch legalisieren. Das besetzte Westjordanland untersteht der israelischen Militäradministrative. Die Knesset wäre demzufolge erst zuständig, wenn das Land offiziell annektiert werden würde. Selbst das wäre für Amona aber keine Rettung mehr, weil das Oberste Gericht die Räumung bereits angeordnet hat.

Der Israeli Eli Greenberg wohnt inzwischen seit 13 Jahren in Amona. „Wir sind gute Bürger“, sagt der achtfache Familienvater, der sich nicht einfach damit abfinden will, dass „noch einmal Juden von hier vertrieben werden, so wie vor 2000 Jahren“. In Amona zu leben bedeute für ihn, „die Geschichten der Bibel lebendig werden zu lassen“.

In Sachen Amona war auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wegen eines äußerst seltsamen und ganz und gar unbiblischen Vergleichs in die Kritik geraten. Der Premier hatte zu den Siedlern dort gesagt, er verstehe, wie sie sich fühlten. Er sei 1999 nach der verlorenen Wahl ja auch „ohne Vorwarnung“ aus der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem geflogen. „Einfach so, mit all unseren Sachen, wir wurden einfach auf die Straße gesetzt.“ Er hätte mit seiner Familie ins Sheraton Hotel von Jerusalem umziehen müssen. „Es hat sich schrecklich angefühlt.“ Beobachter schrieben, die Siedler seien ob dieser Äußerungen „fassungslos“ gewesen.

Hingegen freut sich die Palästinenserin Miriam Hammad darauf, bald auf das Stück Land zurückkehren zu können, das sie seit 20 Jahren nicht betreten durfte. Die 82-jährige Frau aus dem Dorf Silwad ist eine der Grundstückseigentümer, die mithilfe der israelischen Menschenrechtsorganisation Jesch Din vor Gericht gezogen war. „Ich wusste, dass die Richter uns Recht geben würden“, sagt Hammad, die von ihrer Kindheit auf dem umstrittenen Land erzählt. „Seit ich sieben Jahre alt war, nahm mich mein Vater mit auf den Hügel“, erinnert sie sich. „Ich half ihm beim Säen von Bohnen und Tomaten, und im Sommer stellten wir ein Zelt auf zum Schutz vor der Sonne.“

Hammad berichtet von dem „Schrecken“, als die Fremden mit ihren Wohnmobilen kamen, „mit Gewalt unser Land stahlen“, um sich darauf niederzulassen, und von den Soldaten, die „auf uns geschossen haben, wenn wir uns näherten“. Die palästinensischen Bauern mussten einen weiträumigen Sicherheitsabstand zur illegal errichteten Siedlung halten. Einen Kontakt zu den Israelis gab es nicht.

„Hier war doch nichts“, meint der Israeli Nachum Schwarz, der zu den fremden Leuten gehört, die Ende 1996 als Erste nach Amona zogen. Gleich nach seinem Militärdienst beschloss er, sich auf dem Hügel niederzulassen, auf dem er als Kind gespielt hat. „Wir waren Pioniere und hatten das Gefühl, eine wichtige Mission zu erfüllen.“

Schwarz wuchs in Ofra auf, einer nur wenige Hundert Meter entfernt liegenden Siedlung. „Meine Eltern hätten mir nicht erlaubt, hier zu spielen, wenn es gefährlich gewesen wäre.“ Ein Weggang aus Amona für immer ist nach wie vor schwer vorstellbar. „Die Regierung hat Stromleitungen gelegt, Wasserrohre und 40 Grundstücke zur Verfügung gestellt“, berichtet er. „So behandelt man keine Piraten.“

Der Israeli züchtet Schafe und baut Himbeeren an. Ein Unrecht sei durch ein anderes nicht gutzumachen. Niemandem sei damit genützt, die Häuser und Felder zu zerstören. Wenn die palästinensischen Bauern anhand von Dokumenten nachweisen könnten, dass das Land ihnen gehört, dann sollten sie kompensiert werden, findet er. „Der neue Gesetzentwurf sagt: Trefft euch in der Mitte.“

Gemeint ist ein Gesetz, das die extrem konservativen Kräfte in Israels Regierung möglichst schnell durch das Parlament peitschen wollen, um die wilden Siedlungen generell zu legalisieren. Ursprünglich hatten die Initiatoren von der Siedlerpartei gehofft, mit dem Gesetz auch die Räumung Amonas noch zu verhindern. Der ultra-rechte Erziehungsminister Naftali Bennett hatte sogar gesagt: „Das Gesetz ebnet den Weg zu einer Annektierung.“ Bennett will das palästinensische Westjordanland dem israelischen Staatsgebiet einverleiben.

Dafür gibt es laut Umfragen durchaus Unterstützung in der jüdischen Bevölkerung. 44 Prozent der Menschen würden einen solchen Schritt befürworten, nur 38 Prozent lehnen ihn ab. Dass in einem solchen Fall die dort lebenden Palästinenser aber die gleichen Rechte bekommen müssten wie die Israelis, ist dabei für viele keine Selbstverständlichkeit: 48 Prozent der Israelis lehnen das rundweg ab.

Nach Angaben der israelischen Organisation Peace Now würde das Gesetz in der vorgeschlagenen Form rund 55 Außenposten und 4 000 Wohneinheiten legalisieren. Peace Now nennt das einen „riesigen Landraub“ von 800 Hektar Privatland von Palästinensern. Im Westjordanland und Ost-Jerusalem leben bereits etwa 550 000 israelische Siedler. Israel hatte die Gebiete im Sechstagekrieg 1967 erobert und kontrolliert sie seither weitgehend.

Aber selbst von Kompensationen wollen die palästinensischen Eigentümer nichts hören. „Geld bedeutet mir nichts“, sagt Miriam Hammad. „Das Land ist alles für uns, es ist unser Herz.“ Auch Hammads Nachbar Issa Zayed schüttelt den Kopf. „Dein Land aufzugeben ist, als verließest du dein eigenes Kind.“ Die vielen Jahre, in denen das Land brach lag, bedeuteten für ihn „große finanzielle Einbußen“. Wie früher will Zayed jetzt wieder Feigenbäume anpflanzen, Weinstöcke, Oliven und Mandelbäume.

Wie es derzeit aussieht, müssen Greenberg, Schwarz, ihre Familien und Nachbarn nun bis spätestens Anfang Februar die Koffer packen und einige Kilometer weiter nach Norden ziehen. In der Siedlung Shilo sollen neue Häuser gebaut werden für die Familien aus Amona und für viele andere neue Siedler. Israel ist bereit, Millionen in die Umsiedlung zu investieren. Dazu gehörten auch bis zu rund 50 000 Euro pro Familie als Entschädigung für den Umzug.

Deren neue Heimat sollen Landstücke werden, die Israel als herrenloses Gebiet einstuft. Doch auch hier haben Menschenrechtler bei den Behörden bereits Widerspruch eingelegt und auf palästinensische Eigentümer verwiesen. Da droht Israel wohl schon der nächste Fall Amona.

