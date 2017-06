Ausgeschlafen zum großen Bierzug Das Spektakel in Eibau startet am Sonntag erstmals mittags. Damit haben die Radeberger die Chance auf Radeberger in der Oberlausitz.

Anstoßen auf ein bieriges Spektakel am Wochenende in Eibau. In der Oberlausitz findet der nunmehr 25. Eibauer Bierzug statt. Radeberger und der Bierkutscher Ernst (r.) sind natürlich mit dabei! © PR

Endlich haben die Radeberger Bier-Fans die Chance, den legendären Eibauer Bierzug auch mal ausgeschlafen erleben zu können. Denn bisher startete dieser beeindruckende Zug aus sächsischen Bierkutschen ja bekanntlich stets Sonntag morgens um 9 Uhr – wer sich dafür in Radeberg auf den Weg in die Oberlausitz machte, musste also wirklich schon sehr, sehr früh aus den Federn … „Diesmal können die Radeberger ganz entspannt starten, denn diesmal startet der Bierzug erst um 11.30 Uhr“, freut sich Radebergs Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Denn auch die Radeberger Brauerei wird wieder mittendrin sein, wenn sich am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag in Eibau alles ums Thema Bier dreht. Denn nicht „nur“ beim Bierzug am Sonntagmittag wird die große sechsspännige Radeberger Fassbierkutsche rollen und Bierkutscher Ernst wird für die Schaulustigen am Straßenrand frisches Radeberger Pilsner zapfen. Auch schon am Freitagabend wird der Radeberger Bierkutscher für schäumende Gerstensaftfreude sorgen: Beim großen Parallel-Fassbieranstich nämlich. Sechs Brauereien werden dann zeitgleich sozusagen ein Fass aufmachen. Und sicher wird der Bierkutscher dann auch mal gemütlich mit dem Eibauer Biermönch anstoßen, denn auch das gehört längst zur gemütlichen Tradition.

Der diesjährige Bierzug ist übrigens ein Jubiläums-Umzug. Denn zum mittlerweile 25. Mal werden die Bierkutschen durch das kleine Bierstädtchen Eibau rollen. Und natürlich sind die große Radeberger Fassbierkutsche und Bierkutscher Ernst auch als Botschafter unterwegs. „Natürlich werben wir damit auch für die Angebote in unserer Bierstadt Radeberg“, unterstreicht Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Und Radeberg hat nun wahrlich eine Menge rund ums Thema Bier zu bieten, mit Brauereiführungen und dem Radeberger Biertheater zum Beispiel.

