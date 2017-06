Ausgeschieden ohne Gegentor Hainsberg hat bei der SZ-Fan-WM Pech vom Punkt – andere Teams aus dem Landkreis aber auch.

Der Hainsberger SV hatte Pech bei der SZ-Fan-WM im DDV-Stadion. Jens Rinnelt war als Turnierleiter bei der SZ-Fan-WM dabei. © Sven Ellger

Kein einziges Gegentor haben die C-Junioren des Hainsberger SV in ihren fünf Spielen bei der SZ-Fan-WM am Sonntag im Dresdner DDV-Stadion kassiert – dennoch mussten die Kicker in der ersten K.o.-Runde die Koffer packen. Nach drei Siegen, einem Remis und 4:0-Toren beendeten sie als „Inder“ aus Freital ihre Vorrunde als Gruppenerster. Im Sechszehntelfinale war aber Schluss. Gegen Uruguay (Loschwitz) verlor Indien nach torlosem Remis im Neunmeterschießen 1:3. „Wir haben unsere vielen Torchancen nicht genutzt, die Jungs waren schon enttäuscht“, sagt Hainsbergs Coach Mildo Marques. „Aber so ist eben Fußball.“

Im Duell vom Punkt schieden auch Höckendorf/Seifersdorf/Rabenau (Chile) sowie Hainsbergs Stadtrivale Stahl Freital aus. Die „Griechen“ unterlagen aber erst im Achtelfinale dem späteren WM-Vierten Deutschland (Dresden Neustadt). Pesterwitz (Kamerun) und Bahratal-Berggießhübel (Nigeria) schafften es bis ins Sechszehntelfinale, Possendorf (Katar) gar bis ins Viertelfinale. Für Struppen (Neuseeland), Altenberg (Ghana) und Pirna (Türkei) war das vierte SZ-Turnier mit 42 Teams in der Vorrunde vorbei.

Einer der fünf Fan-Preise ging jedoch an ein Team aus dem hiesigen Landkreis. Die Anhänger der Pirnaer Löwen vom 1. FC sorgten wohl für die beste Stimmung. Und das, obwohl ihre Mannschaft in der Vorrunde rausflog. „Uns hat ein Punkt zum Weiterkommen gefehlt“, bedauert Trainer Volker Kranz. „Aber es war ein Top Ereignis und für die Jungs eine super Erfahrung, mal im Stadion von Dynamo zu spielen.“ Mehr als ein Trost gab es dann aber noch für den Nachwuchs der Pirnaer. Denn am Sonntag gewann sowohl die B-Junioren als auch die A-Jugend des 1. FC den Kreispokal.

zur Startseite