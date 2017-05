Ausgepfiffen Helene Fischer kommt bei den Fußball-Fans schlecht an, aber der Protest richtet sich nicht gegen sie und ihre Musik.

Helene Fischer lässt sich äußerlich nicht beeindrucken. Das Pfeifkonzert gegen die Schlagersängerin hören die Fernsehzuschauer in der ARD deutlich leiser. Technisch habe man darauf keinen Einfluss gehabt, teilte der Sender mit. © dpa

In den Blöcken wurde gezündelt, Plakate wie „Krieg dem DFB“, „Scheiß DFB“ und „Scheiß Polizei“ gezeigt. Doch nichts machte die große Kluft zwischen Teilen der Fans und dem Deutschen Fußball-Bund deutlicher als Helene Fischer. Der von einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert begleitete Halbzeit-Auftritt des Schlagerstars war ein Eigentor für den Verband.

„Helene Fischer hat beim Pokalfinale nichts zu suchen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic mit säuerlicher Miene, „weil wir Fußball spielen, und die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust auf Hollywood.“ Das zeigten vor allem die Eintracht-Fans mit lautstarken Pfiffen, auch wenn das Ausmaß der Unmutsbekundungen am Fernseher nicht so deutlich zu vernehmen war wie im Olympiastadion. Fischer schickte am Ende ihres achtminütigen Auftritts ein trotziges „Dankeschön Berlin“ ins Publikum, und etwas später erklärte sie die Pfiffe mit einer Freibier-Wette aus der Frankfurter Kneipen-Szene.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Fischers Auftritt war für viele Anhänger ein Symbol für die ausufernde Kommerzialisierung im Profifußball, auf Twitter machte der Begriff „HeleneFischerisierung“ die Runde. Viele Fans kritisierten den DFB, aus dem Pokalendspiel nach amerikanischem Vorbild einen deutschen Superbowl machen zu wollen. „Deutschland ist nicht Amerika“, sagte Jo Grobel der Heilbronner Stimme. In den USA sei die Show zur Pause „Teil eines gigantischen Event- und Kommerzerfolges“. Die Deutschen wollten in der Pause über die erste Halbzeit diskutieren. „Künstlerische Darbietungen werden sehr schnell als störend empfunden“, meinte der Medienwissenschaftler.

Links zum Thema Kommentar: Helene Fischer ist nicht das Problem

Der DFB teilte am Sonntag mit, die Abläufe wie in jedem Jahr analysieren und danach entscheiden zu wollen, „was wir beibehalten oder verändern“. Die Pfiffe gegen die Schlagerkönigin, mit deren Auftritt sich die Funktionäre schmücken wollten, sind jedoch das geringste Problem. Wie verhärtet die Fronten vor allem zwischen den Ultras und dem Verband sind, war beim Saisonabschluss nicht zu übersehen. Beide Fanlager demonstrierten bei einem Schmäh-Wechselgesang („Scheiß DFB“) seltene Einigkeit, zudem wurde in beiden Blöcken massiv Pyrotechnik gezündet, einige Bengalos flogen in Richtung Spielfeld.

Es sei „völlig inakzeptabel, dass einige Chaoten dieses wunderbare Pokalfinale als Bühne missbrauchen und die anständigen Fans, Familien und Kinder im Stadion gefährden“, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. Es habe deutlich verstärkte Kontrollen beim Einlass gegeben. „Dass dennoch Feuerwerk ins Stadion gelangen konnte, zeigt die hohe kriminelle Energie, mit der hier einige Gruppen vorgehen“, erklärte der Funktionär. Der Kontrollausschuss habe Ermittlungen aufgenommen, gab der DFB am Sonntag bekannt.

Sowohl Borussia Dortmund als auch Eintracht Frankfurt waren in der abgelaufenen Saison bereits zu Zuschauer-Teilausschlüssen verurteilt worden. (sid, mit dpa)

zur Startseite