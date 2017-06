Ausgelassenes Zuckerfest Syrer, Deutsche und Menschen aus anderen Nationen haben vor dem Görlitzer Theater das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert. Davon profitierten auch Besucher.

So haben die Teilnehmer vor dem Theater gefeiert. © pawel sosnowski/80studio.net

Hunderte Syrer, Deutsche und Menschen aus anderen Nationen feierten am Sonntagnachmittag vor dem Theater das Zuckerfest, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. In Görlitz hatte es eine Gruppe aus Syrern und Deutschen unter Koordination von Sami Shmayess in nur vier Wochen vorbereitet. Vor dem Theater bauten Syrer eine lange Tafel mit viel Kuchen und Gebäck auf und verteilten die Leckereien kostenlos an alle Besucher. Ein paar Meter weiter gab es immer wieder Livemusik, zwischendurch tanzten die Gäste ausgelassen zu Musik aus der Konserve. Mitorganisatorin Julia Schlüter vom Café HotSpot freute sich, dass so viele Leute kamen.

