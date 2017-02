Ausgehverbot für noch mehr Katzen im Kreis In Dresden wurden erneute mit der Geflügelpest verseuchte Tiere gefunden. Deshalb müssen jetzt noch mehr Gemeinden im hiesigen Landkreis ihre Tiere wegsperren.

Im Sperrbezirk liegen Teile der Gemeinden Bannewitz, Kreischa und Dohna. © dpa

In Dresden wurden weitere mit dem Geflügelpestvirus H5N8 verseuchte Tiere entdeckt, weswegen das Beobachtungsgebiet im Landkreis ausgeweitet wurde, informiert das Landratsamt. Dadurch zählen jetzt fast alle Stadtteile von Freital zum betroffenen Gebiet, außerdem Kreischa und Bannewitz. Im Osterzgebirge sind vor allem Glashütte, das Müglitztal und Dohna betroffen. In Pirna gilt die Warnung für fast alle Stadtteile, im Norden des Landkreises gehört Wünschendorf noch zum Beobachtungsgebiet. Geflügelhalter in den betroffenen Städten und Gemeinden müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Außerdem dürfen Katzen und Hunde nicht frei herumlaufen. (SZ)

Alle Orte, die zum Beobachtungsgebiet zählen, gibt es auf der Internetseite des Landratsamts

