Tischtennis Ausgeglichene Spieltagsbilanz sichert vierten Tabellenplatz Gegen den Fünften holen die Döbelner zwei Punkte. Beim Drittplatzierten setzt es jedoch eine Niederlage.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Der Döbelner SV III kann auch nach dem 13. Spieltag auf eine positive Bilanz zurückblicken. Auf 15:11 Zähler kommen die früheren Kreisstädter, die sich an den ersten vier Spieltagen der Rückrunde zur eigenen Überraschung nur einmal geschlagen geben mussten. Und diese erste Niederlage im Jahr 2017 stammt aus dem Duell mit dem SV Diera, dem die Mittelsachsen mit 5:10 unterlagen. Knapp fünf Stunden zuvor hatten sie aber bereits ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Mit einem 9:6-Erfolg beim SV Stahl Coswig hat sich die Mannschaft im direkten Duell der beiden Tabellennachbarn behaupten können und dadurch Rang vier im Gesamtklassement verteidigt.

In der ersten Halbserie mussten sich die DSV-Herren dem Tabellenfünften auf eigenem Parkett noch mit 5:10 geschlagen geben. Der Erfolg ist umso höher einzuschätzen, weil beide Mannschaften mit genau der gleichen Aufstellung ins Rennen gegangen sind, wie vor gut drei Monaten. Die erste Phase des Spiels verlief ausgeglichen. Die Gastgeber gewannen zwei Doppel, die Döbelner mit der Paarung Philipp Oßwald/Stephan Anger eins. Auch in den nachfolgenden Partien bewegten sich beiden Mannschaften auf Augenhöhe. 5:5 stand es nach drei Doppeln und den ersten sieben Einzeln. Bis dahin hatten Stephan Anger, Henning Homann, Tobias Wachs und Till Beyer für die weiteren Döbelner Punkte gesorgt. Danach gelang den Gästen aber eine Serie von vier Siegen in Folge. Diese führten den Döbelner SV III schnurgerade zum Sieg. Stephan Anger, Tobias Wachs und Henning Homann konnten sich ein zweites Mal auszeichnen. Für Nico Schneider war es der erste Erfolg an diesem Tag.

In Diera hatte der Favorit die Nase vorn. Die Gastgeber gewannen mit 10:5. Insbesondere in der ersten Hälfte des Spiels sorgte der Tabellendritte für klare Fronten (7:1). Danach kamen die Gäste besser zurecht und verkürzten den Spielstand. (DA/jsc)

