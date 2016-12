Ausgebremste Wahlsiegerin Mit großer Mehrheit haben die Seifhennersdorfer Karin Berndt wiedergewählt. Im Stadtrat hat sie diesen Rückhalt immer noch nicht.

Gleich im ersten Wahlgang hat Seifhennersdorfs Bürgermeisterin Karin Berndt – bei drei Gegenkandidaten – die Wahl deutlich zu ihrem Gunsten entschieden. © SZ/Archiv- Matthias Weber

Seifhennersdorf. Wen werden die Seifhennersdorfer zu ihrer Bürgermeisterin oder zu ihrem Bürgermeister wählen? Gespannt haben im August nicht nur die Einwohner der Stadt auf das Wahlergebnis gewartet. Für viele ist es überraschend gewesen. Das Amtsinhaberin Karin Berndt (Unabhängige Bürger Seifhennersdorf, UBS) gleich im ersten Wahlgang bei vier Kandidaten gewinnt, hatten wohl die wenigsten erwartet. Bei einer hohen Wahlbeteiligung von 67 Prozent hat sie mit rund 54 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich alle drei anderen Bewerber hinter sich gelassen.

Jetzt, vier Monate später, ist der teilweise hart geführte Wahlkampf zwar Geschichte, Ruhe ist aber längst nicht eingekehrt. Und das weder unter den immer recht zahlreich zum Stadtrat erscheinenden Gästen, als auch unter den Abgeordneten und der Bürgermeisterin selber. Bei einer Sonderstadtratssitzung drei Tage vor Heiligabend ist das erneut deutlich geworden. Was schon im Oktober nicht gelang, ist auch kurz vor Weihnachten nicht möglich gewesen.

Die Bürgermeisterin hatte noch einmal den Versuch unternommen, die Hauptsatzung der Stadt zu ändern. Sie wollte damit erreichen, dass die im Februar geänderte und seit Juni wirksame Hauptsatzung außer Kraft gesetzt wird. Nach der geänderten Hauptsatzung darf sie seither Aufträge und Leistungen über 2 000 Euro nicht mehr vergeben. Vorher lag die Summe bei 5 000 Euro. Die Satzungsänderung betrifft ebenso die Verwendung des Erbgeldes für die Oberschule. Auch hier darf sie nicht mehr über deren Verwendung entscheiden. Und dass, obwohl im Testament steht, dass über das Geld der Vollstrecker und die Bürgermeisterin verfügen sollen. All das geht künftig nur über den Stadtrat oder die Ausschüsse. Die Bürgermeisterin ist ebenso nicht mehr befugt, über Höhergruppierungen, Entlassungen oder sonstige personalrechtliche Entscheidungen zu Beschäftigten bis hin zu Lehrlingen zu fällen. Jede noch so kleine Personalangelegenheit landet seither im Stadtrat oder einem Ausschuss.

Im Prinzip möchte Karin Berndt die Befugnisse zurück, die sie noch Anfang des Jahres hatte. Wohl wissend, dass selbst diese dann weit unter denen der Amtsinhaber in den Nachbarorten liegen. Dort können die Bürgermeister von jeher über deutlich höhere Eingruppierungen der Verwaltungsmitarbeiter entscheiden. Karin Berndt macht darauf aufmerksam, dass ihre Amtskollegen in Leutersdorf über 10 000 Euro und in Großschönau über 25 000 Euro Entscheidungen fällen können. „Ich möchte damit jetzt auf die Diskussionen in der Bevölkerung reagieren. Wo von Entmachtung der Bürgermeisterin gesprochen wird. Und das Problem nicht mit ins neue Jahr nehmen“, sagt sie.

Doch die Mehrheit der Stadträte von CDU und Die Linke zeigt sich erstaunt über die Beschlussvorlage. „Wir hatten im letzten Verwaltungsausschuss gesagt, dass sich die Fraktionen noch mal darüber abstimmen können“, sagte beispielsweise CDU-Stadtrat Peter Hänsgen. Er macht deutlich, dass der in den letzten Jahren entstandene Vertrauensverlust – unter anderem bei den Querelen zum Kino und Kretscham – nicht so einfach zu kitten ist. Über Monate hinweg sind von ihr beispielsweise mehrheitlich gefasste Beschlüsse zum Kinoabriss nicht umgesetzt worden.

Letztendlich stimmten sieben Stadträte dafür, den Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung zu vertagen. Lediglich drei Abgeordnete (UBS) und die Bürgermeisterin stimmten dagegen. „Es war einfach ein Versuch, noch im alten Jahr Ruhe reinzubringen. Nach außen wäre so eine Signalwirkung gut“, sagt Karin Berndt.

Voraussichtlich Ende Januar des nächsten Jahres kommt die Beschlussvorlage erneut auf die Tagesordnung im Stadtrat.

