Ausgebremst beim Breitbandausbau Die Gemeinde beklagt, dass die Telekom ein flächendeckendes Glasfasernetz verhindert – diese weist den Vorwurf zurück.

Wenn es nach Bürgermeister Gerold Mann ginge, „würden wir ja die 43 Ortsteile der Gemeinde so schnell als möglich mit einem Breitbandnetz versorgen“. Das würde gewährleisten, dass jeder Haushalt über einen Datenleitungsanschluss verfügt, der mindestens eine Übertragungsgeschwindigkeit von 30 MBit pro Sekunde gewährleistet. Allerdings, so der Bürgermeister, mache der Gemeinde die Telekom einen Strich durch die Rechnung, weil diese selbst ausbauen will. Und, so der Vorwurf der Gemeinde: Die Telekom erschließt nur die leicht erreichbaren Ortsteile, quasi die Filetstücke, sodass die Gemeinde auf dem unlukrativen Rest sitzenbleibt. Georg von Wagner, Pressesprecher der Hauptstadtrepräsentanz der Deutsche Telekom AG, entgegnet: „Wir investieren in Klipphausen in die Modernisierung unseres Netzes. Dabei gilt es, die Bereiche zu identifizieren, die modernisiert werden sollen. Eine Bevorzugung bestimmter Bereiche innerhalb einer Gemeinde (Filetstücke) ist dabei ausgeschlossen.“

Allerdings verweist Jennifer Richter vom Breitbandkompetenzzentrum Sachsen, das die Gemeinden beim Ausbau unterstützt, darauf, dass ein Ausbau des Netzes mit Glasfaser „mit wesentlich höheren Investitionskosten verbunden ist, was dazu führt, dass ein Ausbau gerade in dünner besiedelten Gebieten für die Telekommunikationsunternehmen unwirtschaftlich wird, da die Kosten nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können“.

Die Gemeinde Klipphausen würde aber am liebsten ein flächendeckendes Glasfasernetz aufbauen, was 22 Millionen Euro kosten würde, wovon 90 Prozent gefördert werden. Was für die Gemeinde immerhin noch einen Eigenanteil von 2,2 Millionen Euro bedeuten würde. Allerdings ist das nun nicht möglich, denn dort, wo die Telekom selbst ausbaut, darf die Gemeinde laut Bauamtsleiter Dieter Schneider drei Jahre lang nicht selbst bauen. Das bestätigt Jennifer Richter vom Breitbandkompetenzzentrum Sachsen: „Für das angezeigte Ausbaugebiet darf die Kommune dann keine Fördermittel einsetzen und muss dort gegebenenfalls Breitbandfördermaßnahmen zurückstellen bzw. die beabsichtigten Erschließungsgebiete anpassen.“

Bürgermeister Mann ärgert es, dass die Maßnahmen zum Breitbandausbau so spät kommen. „Wir haben in den vergangen 25 Jahren für Abwasser und Medien jedes Dorf aufgegraben und müssen das jetzt nochmals tun.“ Da der Breitbandausbau der Daseinsvorsorge zugeschlagen worden ist, bleibt der Gemeinde nichts übrig, sie muss diesen in Gang setzen. Da sich die Telekom mit ihren eigenen Bauvorhaben Zeit lässt, ist es für die Gemeinde kaum möglich, einen Generalunternehmer zu binden, weil nicht klar ist, wo selbst gebaut werden kann und wo nicht.

Was die Telekom statt der mit Glasfaser möglichen bis zu 1000 MBit/s anbietet, sei „ein Witz“, so Bauamtsleiter Dieter Schneider. Die Telekom lege nur bis zu den Verteilern Glasfaserkabel, gehe dann mit Kupferkabeln in die einzelnen Grundstücke, sodass maximal 100 MB/s Leistung möglich werden – ein Zehntel dessen, was bei Glasfaser möglich wäre. Diesen Fakt bestätigt Telekom-Sprecher Georg von Wagner.

„Was die Telekom anbietet, ist wirtschaftsschädigend“, erklärt Bauamtsleiter Dieter Schneider. Insbesondere auch in Bezug auf die Unternehmen im prosperierenden Gewerbegebiet Klipphausen. Der Vorwurf der Gemeinde an die Telekom lautet, dass diese nur eine schwache Grundversorgung anbietet und die dortigen Unternehmen so zwingt, teure Standleitungen zu kaufen. Dass dies gängige Praxis der Telekom ist, verneint Sprecher Georg von Wagner.

