Aus dem Gerichtssaal Ausgebremst Ein Rentner fährt auf den Pkw eines Nosseners auf und sein Auto zu Schrott. Dennoch sitzt nicht er auf der Anklagebank.

Nur noch Schrott ist das Auto eines Rentners, der auf der Fabrikstraße auf den Pkw eines Nosseners aufgefahren ist. Dennoch trifft den Meißner keine Schuld. © Polizei

Alte Autofahrer-Weisheit: Wer auffährt, ist schuld. Schließlich muss stets eine solche Geschwindigkeit gewählt werden, dass bei einer Notbremsung gefahrlos angehalten werden kann. Doch keine Regel ohne Ausnahme. An einem Junimorgen vorigen Jahres kracht ein 79-jähriger Meißner mit seinem Citroen auf der Fabrikstraße auf das Fahrzeug seines Vordermanns. Übrig bleibt viel kaltverformtes Blech. Das Auto des Rentners ist das, was man einen wirtschaftlichen Totalschaden nennt. Eine Reparatur wäre teurer als der Restwert des Autos. Dennoch sitzt nicht der Meißner, sondern der Vordermann auf der Anklagebank des Meißner Amtsgerichtes. Gefährdung des Straßenverkehrs wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

Die Ampel am Beyerlein-Platz in Meißen ist an jenem Vormittag mal wieder ausgefallen. Es herrscht Verkehrschaos. Vor allem Autofahrer wie der 79-Jährige, die von der Großenhainer auf die Fabrikstraße nach links abbiegen wollen, haben es schwer, entdecken kaum einer Lücke in dem Fahrzeugfluss auf der von rechts kommenden Hauptstraße. Einem 36-jährigen Nossener im Auto hinter dem Rentner dauert das alles zu lange. Er hupt wild und andauernd, gibt Lichtzeichen, dass der Rentner endlich losfahren soll. Der macht das schließlich zögerlich, beschleunigt langsam, als ihn der Drängler immer noch dauerhupend und gestikulierend mit hoher Geschwindigkeit trotz durchgezogener Sperrlinie überholt. Dann fährt er kurz vor der Eisenbahnunterführung wieder nach rechts, bremst stark und abrupt ab, wohl bis zum Stillstand. Der völlig überraschte 79-Jährige hat keine Chance, bremst zwar noch, kracht aber auf den Seat des Nosseners. „Ich hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen, trotz Notbremsung habe ich es nicht mehr geschafft“, sagt der Rentner. Zum Glück wird niemand verletzt, das Auto des Rentnerehepaares aber ist nicht mehr fahrbereit, Betriebsflüssigkeit läuft aus. Es muss abgeschleppt werden.

Der Angeklagte will nicht schuld an dem Unfall sein. Ja, er habe viel zu schnell überholt und sich dann wieder eingeordnet. Als er merkte, dass er zu schnell war, habe er stark gebremst, aber niemanden ausgebremst. „Es tut mir unendlich leid, was passiert ist, das wollte ich nicht“, gibt er sich zerknirscht. Für ihn geht es um einiges. Sein Führerschein ist seit sechs Wochen vorläufig eingezogen, laut Strafbefehl soll er acht Monate darauf verzichten und 1 000 Euro Geldstrafe zahlen. Vor allem der drohende Entzug der Fahrerlaubnis trifft den Nossener hart. Der gelernte Kraftfahrzeugschlosser arbeitet als Altenpfleger, ist dringend auf das Auto angewiesen. Eine so lange Sperre würde zum Verlust des Arbeitsplatzes führen.

Ein Lkw-Fahrer, der Zeuge des Unfalls wird, hatte schon damals zu dem Rentner gesagt: „Der hat Sie ausgebremst, Sie trifft keine Schuld.“ Es habe für den Angeklagten keinen Grund zum Bremsen gegeben, sagt er. Das sieht auch das Gericht so. Richter Michael Falk sieht aber keine Gefährdung des Straßenverkehrs, eher eine Nötigung. Auf Antrag der Staatsanwältin stellt er das Verfahren gegen eine Geldauflage ein. Die soll allerdings wehtun. Der Nossener muss 1 500 Euro zahlen, also 500 Euro mehr als im Strafbefehl. Viel Geld für eine Dummheit. Dafür bekommt er seinen Führerschein zurück, die Sperre ist vom Tisch. „Was Sie sich geleistet haben, ist kein Ruhmesblatt. Sie sind knapp am Berufsverbot vorbeigeschrammt. Ich wünsche Ihnen künftig stärkere Nerven im Straßenverkehr“, so der Richter zum Angeklagten.

