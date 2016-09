Ausgangssperre aufgehoben Das Bautzener Landratsamt lockert die Auflagen für junge Asylbewerber.

© Uwe Soeder

Kein generelles Alkoholverbot mehr und auch keine abendliche Ausgangssperre: Der Landkreis hat die Sanktionen gegen die minderjährigen Flüchtlinge aus Bautzen am Dienstag wieder aufgehoben. Das tritt am Mittwoch in Kraft. Nach den Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und rechtsgerichteten Deutschen auf dem Bautzener Kornmarkt in der vergangenen Woche hatte der Kreis für die unbegleiteten Minderjährigen eine Ausgangssperre ab 19 Uhr und ein generelles Alkoholverbot verhängt.

Das Alkoholverbot gilt wie bisher weiter in allen Einrichtungen, in denen die elternlosen Flüchtlinge untergebracht sind. Außerhalb der Einrichtung dürfen über 16-Jährigen genauso wie deutsche Jugendliche niedrigprozentigen Alkohol zu sich nehmen. Künftig will der Kreis den Jugendlichen aber das Taschengeld besser zuteilen. (szo)

zur Startseite