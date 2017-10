Ausführliche Befragung nach dem Messermann in Friedewald Der Streifendienst der Polizei vom Revier Meißen setzt Schwerpunkte an den Flüchtlingsheimen in der Umgebung von Moritzburg.

Zwei Schulmädchen aus Friedewald berichteten am Mittwochnachmittag von einem schwarzgekleideten, dunkelhäutigen Mann mit einem Messer in der Hand, welcher sie auf dem Weg vom Bus nach Hause bis auf das private Grundstück verfolgt habe. Die Mädchen hätten sich versteckt und seien nur so den Nachstellungen entkommen. Nachdem die sieben und elf Jahre alten Kinder das ihrer Mutter erzählt hatten, erstattete diese sofort Anzeige. Von Polizeisprecher Marko Laske hieß es am Donnerstag, die Kriminalisten vom Revier Meißen seien an der Sache dran, die Kinder und die Mutter würden befragt.

Am Freitag bestätigte Meißens Revierleiter Hanjo Protze, dass dies zeitnah geschehen ist. Protze: „Unmittelbar nach Bekanntwerden der Anzeige ist mit den zwei Mädels und der Mutter von meinen Kollegen vom Kriminaldienst gesprochen worden. Daraus sind mehrere DIN-A4-Seiten Aufzeichnungen entstanden.“

Die Beamten vom Kriminaldienst versuchen jetzt, Licht ins Dunkel zu bringen, so Protze. Zugleich würden Polizisten im Streifendienst Schwerpunkte bei ihren Fahrten in der Nähe der Asylbewerberheime setzen.

Andere Friedewalder, so die Mutter der Kinder, hätten geschildert, dass sich in der Nähe der Bushaltestelle öfters Jugendliche aus der Asylbewerberunterkunft in Moritzburg aufhalten würden.

Revierleiter Hanjo Protze sagt, dass er derzeit mehrmals täglich im Kontakt mit der Ausländerbehörde des Landkreises steht und mit den dort Verantwortlichen berate, ob möglicherweise jemand aus einem Heim umverlegt werden müsste. In jedem Fall, so Protze, sollten derartige Ereignisse so schnell wie möglich der Polizei gemeldet werden. Dann, so der Revierleiter könne auch schnell gehandelt werden. Wie es beispielsweise nach den Hinweisen auf einen taubstummen Ausländer im Schulbus geschehen sei, der Kinder gefilmt haben soll.

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden hatte die Polizei Zivilbeamte in der Buslinie mitfahren lassen. Diese nahmen den Mann zur Befragung mit aufs Revier und stellten sein Handy sicher.

Revierleiter Hanjo Protze sagt, dass zu all den geschilderten Geschehnissen intensiv ermittelt werde. Er bittet zugleich die Bewohner in den betreffenden Orten, Ruhe zu bewahren und mit Augenmaß zu agieren. Wilde Beschuldigungen in sozialen Netzwerken seien der Aufklärung nicht dienlich.

