Ausflug endet an der Autobahn

Vier Männer aus der Ukraine im Alter von 29, 37, 37 und 41 Jahren sind am Dienstagabend mit ihrem Pkw an der Autobahn bei Kodersdorf kontrolliert worden. Ihren Angaben nach wollten sie in Jena ein Auto kaufen. Die Ermittlungen ergaben jedoch etwas anderes. Demnach stimmte zwar die Richtung – also Thüringen –, nicht aber der Zweck der Reise. Offenbar wollte das Quartett im benachbarten Bundesland illegal arbeiten. Nach Aberkennung des Reiserechts blieb ihnen nichts übrig, als nach Polen umzudrehen.

Erfolgreicher im Sinne der Schwarzarbeit verlief dagegen der Aufenthalt in Deutschland für eine 45-Jährige und einen 28-Jährigen, beide ebenfalls aus der Ukraine. Die mutmaßlichen Schwarzarbeiter wurden am Dienstagnachmittag beziehungsweise am Abend auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ in Reisebussen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau in Schwäbisch Gmünd ohne Genehmigung als Pflegekraft gearbeitet hatte. Der Mann war offensichtlich im Baugewerbe im Raum Kaiserslautern tätig. Das mitgeführte, illegal erlangte Arbeitsentgelt wurde beschlagnahmt. Die Frau hatte 750 Euro, der Mann 4 700 Euro verdient. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und die Aberkennung des Reiserechts folgten. (SZ)

