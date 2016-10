Ausfallstunden variieren stark

Leere Klassenräume statt planmäßiger Unterricht: An Gymnasien im Landkreis Meißen sind im vergangenen Schuljahr 3,6 Prozent des geplanten Unterrichts ausgefallen. Das geht aus der jetzt im Internet veröffentlichten sächsischen Schulstatistik hervor. An den Oberschulen betrug der Unterrichtsausfall sogar 4,2 Prozent. Das liegt leicht über dem Durchschnitt im Freistaat. Auffallend hoch war der Unterrichtsausfall an der Pestalozzi Oberschule in Meißen. Mit 6,2 Prozent verzeichnete die Schule die höchste Quote im Landkreis. Spitzenreiter beim Unterrichtsausfall an Gymnasien war 2015/2016 das Gymnasium Coswig mit 4,4 Prozent. Häufigste Ursache für hohe Ausfallstunden sind Langzeiterkrankungen bei Lehrern, da diese zumeist nicht so schnell durch Kollegen ersetzt werden können.

Die Meldungen zum Unterrichtsausfall haben allerdings keine Aussagekraft für das laufende Schuljahr. Dieses hat nach Aussage der Bildungsagentur Dresden mit vollständig besetzten Lehrerstellen im Kreis begonnen. (lp)

