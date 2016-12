Ausfall im Vodafone-Netz Über Stunden waren in Döbeln am Mittwoch viele Smarphone blockiert.

© Symbolfoto: dpa

Tausende Vodafone-Kunden hatten am Mittwoch in Döbeln keinen Mobilfunknetzempfang. Gegen 10 Uhr war eine Störung in der Station am Niedermarkt festgestellt worden. „Das System zeigt uns so etwas an. Es hatten sich aber auch Kunden bei uns gemeldet und darauf aufmerksam gemacht“, sagte ein Unternehmenssprecher auf DA-Nachfrage.

Eine sogenannte Richtfunkverbindung war ausgefallen. „Deshalb funktionierten die Mobilfunktechnologien GSM und UMTS nicht“, erklärte er. Das bedeutet, die Nutzer mit Vodafone-Verträgen konnten weder telefonieren noch Kurznachrichten verschicken oder sich mit ihrem Smartphone ins Internet einwählen. „Potenziell waren 2 500 Kunden betroffen“, sagte der Konzernsprecher.

Gegen 15.30 Uhr war die Störung behoben. (sol)

zur Startseite