Ausfall auf dem Stundenplan Kranke Lehrer, Notbetrieb in Schulen: Betroffene schlagen Alarm. Neueinstellungen lösen das Problem nur zum Teil.

Das gefällt selbst Schülern auf Dauer nicht: ständiger Unterrichtsausfall, weil Lehrer krank sind. © dpa

Die Ferien zum Auskurieren nutzen – die kranken Schüler und Lehrer finden das nicht so toll. Doch alle hoffen, dass nach den Ferien wieder normaler Unterricht stattfindet. Vorher war das nämlich an einigen Schulen nicht der Fall. Beispiel Lohmen. An der Grundschule ist die Hälfte der Klassenlehrerinnen zurzeit krank. Eine Betroffene, die aus Angst vor möglichen Folgen nicht genannt werden will, macht das nun öffentlich. Schulleiterin Diana Reinhold will sich zum Sachverhalt nicht äußern und verweist an die Sächsische Bildungsagentur, die den hohen Krankenstand bestätigt. An der Lohmener Grundschule gibt es sieben Lehrer. Von den sechs Klassenlehrerinnen sind drei langzeitkrank.

Wie soll da der Unterricht noch planmäßig durchgeführt werden? Eine fast unlösbare Mammutaufgabe für die verbliebenen Pädagogen. Im November musste sogar eine Woche lang auf Notbetrieb umgestellt werden. „Die Kinder sollten Spielsachen zur Beschäftigung mitbringen und wurden bis zur vierten Stunde von den wenigen Lehrkräften beaufsichtigt“, berichtet die Betroffene. Der Elternrat wandte sich daraufhin schriftlich an die Bildungsagentur und das Kultusministerium. „In einem Antwortschreiben wurde uns versichert, dass zum zweiten Schulhalbjahr eine neue Lehrerin an die Schule kommen soll“, sagt Elternsprecherin Marion Blut. „Damit können wir erst einmal zufrieden sein“, sagt sie und wartet nun erst einmal ab.

Vor den Ferien mussten zur Sicherung des Unterrichts sogar Klassen zusammengelegt werden. Außerdem übernahm die Schulleiterin dauerhaft die Vertretung, eine Lehrerin wurde aus dem sogenannten Vertretungspool und eine von einer anderen Schule nach Lohmen geschickt. Das stopfte wohl das aktuelle Loch, löste aber das Problem nicht.

Durch den ständigen Wechsel von ausfallenden und vertretenden Lehrern mussten häufig die Klassenleiterinnen den Unterricht absichern. Es kam auch vor, dass der Stundenplan geändert werden musste. Die Hauptfächer seien jedoch vertreten worden. Hingegen mussten Fächer wie Religion, Ethik, Kunst, Musik, Sport und Förderunterricht öfter ausfallen. Besonders betroffen waren Ethik und Religion. Zur aktuellen Ausfallquote könne die Bildungsagentur nichts sagen, die Statistik für das erste Schulhalbjahr wird erst Ende Februar veröffentlicht.

„Im Interesse unserer Kinder“

Auch ohne diese Statistik wissen Lehrer, Schüler und Eltern der Heidenauer Gleißberg-Grundschule und der Goethe-Oberschule, wie es bei ihnen aussieht. Nämlich ebenso bescheiden. In der Oberschule fielen vor allem Sport, Gemeinschaftskunde und Geschichte aus. Ausfälle und Sonderstundenpläne waren auch in der Gleißberg-Grundschule Alltag, wie ein Elternvertreter bestätigt. Inzwischen sei aber alles geklärt und „unsere Probleme sind erst einmal gelöst“, sagt Schulleiterin Cornelia Wolf.

Seit diesem Monat gibt es in beiden Heidenauer Schulen jeweils einen neuen Lehrer, in der Grundschule soll zum 1. März ein weiterer dazu kommen. Lehramtsanwärter, als angehende Lehrer, wurden in keiner der drei beispielhaft genannten Schulen eingesetzt.

Krankheiten, Ausfälle, Mehrarbeit für die verbleibenden Lehrer – das ist zum Dauerzustand geworden, sagen viele Betroffene. Darunter leiden alle. Die Probleme würden oft erst nach Wochen und von Schule zu Schule gelöst, nicht aber prinzipiell. Prinzipiell heißt das für sie, mehr Lehrer und ein größerer Vertretungspool. Der Fall der Grundschule in Nünchritz bei Riesa sei extrem, aber eben keine doch keine Seltenheit mehr. Dort waren für neun Klassen nur noch fünf Lehrer übrig geblieben. Für die Bildungsagentur war das eine absolute Ausnahme, was die betroffene Lohmenerin provozierte, sich an die Sächsische Zeitung zu wenden. „Im Interesse unserer Kinder bitte ich Sie eindringlich, an diesem Thema dranzubleiben.“ Denn wenn die jetzt kranken Lehrer wieder gesund sind, erwischt es vielleicht andere. Die Leidtragenden seien in jedem Fall die Kinder.

zur Startseite