Ausfahrt der Gespanne In Horka startet am Wochenende die 21. Heiderundfahrt. Am Nachmittag werden die Teilnehmer in Niesky vorgestellt.

Wie hier im Bild werden am kommenden Wochenende auch viele historische Einspänner wieder auf große Fahrt durch die Lausitz gehen. © André Schulze

Horka/Niesky. Am kommenden Sonnabend werden wieder zahlreiche Gespanne durch die Region fahren. Grund ist die jährliche Niederschlesische Heiderundfahrt, welche auch dieses mal wieder viel Abwechslung verspricht. So führt die Strecke durch einen durchaus abwechslungsreichen Teil der Niederschlesischen Oberlausitz. Wie Mitorganisator Axel Geide berichtet, geht es am 29. Juli ab 8.30 Uhr durch Kiefern- und Mischwälder, vorbei an Feldern, Wiesen und unzähligen Teichen.

Einer der Höhepunkte wird ohne Zweifel die große Präsentation der Fahrzeuge und aller Teilnehmer auf dem Zinzendorfplatz in Niesky werden. Diese soll zwischen 13.45 Uhr und 15 Uhr stattfinden. Dabei wird Matthias Barth vom Reit- und Fahrverein Wehrkirch Horka mittels Mikrofon und Lautsprecher so manches Detail der Ein-, Zwei- und Mehrspänner und deren Besatzung verraten.

Bislang haben sich bereits über dreißig Kutschen für die Ausfahrt angemeldet und erfahrungsgemäß sei es so, dass sich auch noch kurz zuvor interessierte Pferdesportfreunde melden. Vom Pony bis zum Kaltblut werden Pferde vor historische Gespanne, Kutschen und Kremser verschiedenster Herkunft und Bauart gespannt. Zuvor beginnt der Tag für alle Beteiligten mit der Gespannkontrolle, bei der die Wagen, der Zustand der Pferde, das Geschirr sowie der Gesamteindruck der Gespanne bewertet werden. Zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr werden die Fahrer dann auf die 38 Kilometer lange Strecke gehen. Dabei werden die Gespanne eine Geschwindigkeit zwischen sieben bis neun Kilometer pro Stunde erreichen. Beliebt bei Fahrern, Gästen und Zuschauern ist besonders die Mittagsrast, bei der sich die meisten zu einem gemütlichen Plausch hinreißen lassen, bevor sie der zweite Teil der Strecke zurück zum Ausgangspunkt in Horka führen wird. Erfahrungsgemäß werden die Kutschen in Horka dann zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr erwartet.

Dort werden dann zum Abschluss der Veranstaltung auch die besten Sportler mit ihren Fahrzeugen geehrt. Zudem wird jeder Teilnehmer wieder ein Erinnerungsgeschenk für diesen Tag erhalten, teilt Axel Geide mit. Hinzu kommt, dass seit 2004 auch das stilvollste Gespann mit einem Wanderpokal geehrt wird. Das soll natürlich auch in diesem Jahr wieder so sein.

