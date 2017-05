Auseinandersetzung vor Imbiss

Priestewitz. Mit seinem Trekkingrad war ein 48-Jähriger am Donnerstagabend auf der Straße zwischen Blattersleben und Baselitz unterwegs. Auf einem Streckenteil mit leichtem Gefälle kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Diebstahl schnell aufgeklärt

Großenhain. Dank aufmerksamer Bürger konnte der Diebstahl einer Parkbank in der Kleinraschützer Heide bei Großenhain schnell aufgeklärt werden. Die Bank hatte bis Mittwoch gegen 19 Uhr noch am Waldweg zwischen einem Picknickhaus und „Am Exer“ gestanden, wurde aber in den darauf folgenden Stunden gestohlen. Durch die Hinweise von Bürgern gelang es der Polizei bereits am Donnerstag, zwei 26-jährige Deutsche als Tatverdächtige ausfindig zu machen.

Die braune Kunststoffbank im Wert von etwa 700 Euro konnte sichergestellt und an den Eigentümer übergeben werden. Sie soll in den nächsten Tagen wieder an ihrem ursprünglichen Standort aufgestellt werden.