Auseinandersetzung in Bautzen Links- und rechtsorientierte Jugendliche gerieten am Freitagabend in der Bautzener Innenstadt einander. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Staatsschutz ermittelt.

Bautzen. Zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kam es am frühen Freitagabend in Bautzen. Nach Polizeianhaben hatten sich sieben Personen, augenscheinlich zum politisch linken Spektrum gehörend, auf dem Kornmarkt aufgehalten und Alkohol getrunken. Als eine Gruppe von etwa zehn rechtsorientierten Jugendlichen dazu kam, kam es zu ersten Verbalattacken. Wenig später verlagerte sich das Geschehen auf den Wendischen Graben. Nach gegenseitigen Provokationen kam es zu mehreren Angriffen, wobei nach Angaben der Polizei vier Personen verletzt wurden.

Die Linke Sachsen informiert indes in einer Pressemitteilung über fünf verletzte junge Leute. Sie gehörten demnach zur Linksjugend. Ein Jugendlicher habe einen Kieferbruch erlitten. Zwei weitere junge Leute seien nach Platzwunden beziehungsweise einer Schädelprellung behandelt worden. Thomas Dudzak, Sprecher der Linken in Sachsen, äußerte sich am Sonnabend zu dem Geschehen. Man sei „zutiefst schockiert und wütend über diesen Ausbruch rechter Gewalt“.

Das Dezernat Staatsschutz ermittelt inzwischen zu den Auseinandersetzungen.(szo)

