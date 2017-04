Auseinandersetzung am Bahnhof Kamenz. Ein Mann und eine Frau haben sich am Montagvormittag am Kamenzer Bahnhof gestritten und später auch geschlagen. Eine Zeugin sah die Auseinandersetzung und rief die Polizei. Der 45-Jährige und sein 20 Jahre jüngeres Gegenüber – beide sind deutsche Staatsbürger - trugen aufgrund der wechselseitigen Schläge und Tritte leichte Verletzungen davon. Eine Streife des örtlichen Reviers beendete die Auseinandersetzung. Bei der Prüfung der Personalien der Beteiligten fiel auf, dass gegen den Mann bereits ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Da er die von einem Gericht verhängten rund 330 Euro Strafe auch diesmal nicht bezahlen konnte, überstellten die Polizisten den Radeberger in eine Justizvollzugsanstalt.

Hecke in Brand gesetzt Fischbach. Ein Missgeschick hat in der Nacht zu Dienstag einen Feuerwehreinsatz in Fischbach ausgelöst. Der 47-jährige Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Stolpener Straße hatte eine Kerze auf seiner Terrasse entzündet. Dabei fiel diese jedoch um und setzte eine Hecke in Brand. Insgesamt zwölf Pflanzen und der Lack des angrenzenden Zaunes wurden durch das Feuer beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen schnell. Verletzt wurde niemand. Schaden: rund 500 Euro.

Mopeds prallen auf Pkw-Heck Großharthau. Am Montagnachmittag sind auf der Dresdener Straße in Großharthau zwei Mopedfahrer (46 und 17 Jahre alt) auf das Heck eines davor anhaltenden Wagens geprallt. Beide hatten das Bremsmanöver der vorausfahrenden 35-jährigen Toyota-Fahrerin offenbar nicht rechtzeitig bemerkt. Die Zweiradfahrer sowie eine 37 Jahre alte Sozia verletzten sich bei dem Auffahrunfall leicht. An dem Pkw und den beiden Mopeds entstand Sachschaden von etwa 2 000 Euro

Räder gestohlen Kamenz. In der Zeit zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen sind in Kamenz Unbekannte auf ein umzäuntes Firmengelände Am Ring eingedrungen. Von drei abgestellten Autos demontierten und stahlen sie alle zwölf Kompletträder und Felgen im Gesamtwert von rund 14 000 Euro. An der Umzäunung entstand Sachschaden von etwa 250 Euro.