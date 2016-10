Ausdauer hat sich gelohnt Seit 15 Jahren züchtet Liane Manke Luchstauben. Zum ersten Mal hat eines ihrer Tiere ein „Vorzüglich“ bekommen.

Züchterin Liane Manke und Ausstellungsleiter Hans Hans Jürgen Schreier zur Kreisschau. © Dietmar Thomas

Hartha. Liane Manke ist die Freude über den Pokal des Bürgermeisters und das Prädikat „Vorzüglich“ für eine ihrer Luchstauben anzusehen. „15 Jahre musste ich warten, bis ich dieses Prädikat für eines meiner Tiere bekommen habe“, so Liane Manke. Sie ist nicht nur Mitglied im Harthaer Rassegeflügelzuchtverein, sondern auch die Küchenchefin der Gockelklause. Außerdem stellte sie die Küken zur Verfügung, die die Gäste zur Ausstellung streicheln durften.

Auszeichnungen zurück 1 von 9 weiter Bundesmedaille: Hans Oder Pokal des Bürgermeisters: Dieter Thiel Pokal des Bürgermeisters: Liane Manke Kreismeister Wassergeflügel: Steven Vogt Kreismeister Hühner: Wolfgang Lehmann Kreismeister Zwerghühner: Hans Oder Kreismeister Tauben: Julius Brabant Kreismeister Tauben: Manfred Reiche Jugend-Kreismeister: Sylvana Speck

Die Vereinsmitglieder hatten wieder eine angenehme Atmosphäre in ihrer Ausstellungshalle geschaffen. So fühlten sich nicht nur die 330 Tiere, sondern auch die Gäste bei den Harthaer Züchtern sehr wohl. „Wir müssen feststellen, dass es immer weniger Aussteller gibt, die sich an der Kreisrassegeflügelschau beteiligen“, so Vereinsvorsitzender Hans-Günther Sachse. Trotzdem hoffen die Geflügelzüchter, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Ausstellung gibt.

Immer mehr Tauben werden bei Ausstellungen gezeigt. „Sie machen weniger Arbeit, obwohl man auch hinterher sein muss. Aber die Zuchtsaison fängt erst später im Frühjahr an. Man hat eine längere Winterpause“, so Ausstellungsleiter Hans Jürgen Schreier. Er selbst züchtet Gelbe Strasser. „Jetzt habe ich noch sechs Zuchtpaare. Früher waren es mal mehr Tiere. Doch das schaffe ich nicht mehr“, sagte Schreier. Er hat schon als Kind mit der Geflügelzucht begonnen. Das notwendige Wissen eignete er sich von seinem Opa an, der ebenfalls Geflügel züchtete. Leider könne er sein Hobby in der Familie nicht weitergeben. (DA/je)

