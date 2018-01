Auschwitz-Überlebende wird im Bundestag sprechen Die Unionsfraktion plant einen Antrag zur Einsetzung eines Antisemitismusbeauftragten. Er soll eine klare Aufgabe erhalten.

Berlin. Bei der diesjährigen Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus wird die Musikerin und Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch die Rede halten. Die 92-Jährige war Teil des Mädchenorchesters des Vernichtungslagers Auschwitz, teilte die Pressestelle des Bundestags am Montag mit. Die traditionelle Gedenkstunde wird in diesem Jahr am 31. Januar im Bundestag stattfinden.

Die deutsch-britische Cellistin überlebte Auschwitz gemeinsam mit ihrer Schwester Renate Lasker-Harpprecht, die nach Angaben des Bundestags voraussichtlich ebenfalls zur Gedenkstunde nach Berlin kommen wird. Die Mitglieder des Mädchenorchesters von Auschwitz wurden gezwungen, unter anderem beim Ein- und Ausmarsch der Arbeitstrupps Musik zu spielen.

Der Bundestag erinnert jährlich zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, der in diesem Jahr auf einen Sonnabend fällt, an die Ermordeten und Verfolgten des Nationalsozialismus. Der Gedenktag ist seit 1996 gesetzlich verankert. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee Auschwitz. Allein dort hatten die Nationalsozialisten rund 1,1 Millionen Menschen ermordet.

Angesichts der jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland plant die Unionsfraktion mit Blick auf den Gedenktag einen überfraktionellen Antrag zur Bekämpfung von Judenhass. Enthalten ist darin auch die Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten.

Der Beauftragte soll beim Bundesinnenministerium angesiedelt sein und von einem unabhängigen Kreis beraten werden, fordert der Antragsentwurf, der epd vorliegt. Als Ansprechpartner soll der Beauftragte demzufolge Maßnahmen der Bundesregierung sowie von Bund, Ländern und Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Judenhass koordinieren, Ansprechpartner für jüdische Gruppen sein und die Öffentlichkeit bei dem Thema sensibilisieren.

Der Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus hatte bereits bei der Vorlage seines Berichts im April 2017 einen Antisemitismus-Beauftragten gefordert. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich bereits dafür ausgesprochen. In seinem Ressort ist der Expertenkreis angesiedelt. Vom Zentralrat der Juden kam der Vorschlag, den Beauftragten im Kanzleramt anzusiedeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu der Forderung noch nicht geäußert. Ein Sprecher verwies kürzlich auf die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD. (epd)

