Ausbildungsstätte verlässt Rammenau In der ehemaligen Fichteschule werden keine Floristen mehr ausgebildet. Die Gemeinde hat schon Pläne mit dem Gebäude.

Aus der Fichteschule soll nun ein Seniorentreff werden. © Carolin Menz

In Rammenau werden keine Floristen mehr ausgebildet. Die Ausbildungsgesellschaft Rodig zieht sich aus der ehemaligen Fichteschule zurück. Als Grund nennt Chefin Roswitha Rodig auf Anfrage die rückläufige Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. „Der Arbeitsmarkt hat sich sondiert. Bildungsträger im ländlichen Raum haben es schwerer, da sich Angebote in Bautzen, Kamenz oder Hoyerswerda konzentrieren.“ Finanziert wurden Umschulungen und Weiterbildungen mit Bildungsgutscheinen der Arbeitsagenturen.

In diesem Jahr schon wurden keine Floristen mehr ausgebildet, im vergangenen Jahr lediglich sechs. Seit dem Start vor 15 Jahren durchliefen gut 2 000 Azubis eine Ausbildung in Rammenau, bilanziert Roswitha Rodig. Das Portfolio war in den Anfangsjahren noch breiter aufgestellt. Es gab Kurse in den Bereichen PC, Sprachen und Handel oder Ausbildungsmöglichkeiten für Steuerfachgehilfen. In den letzten Jahren wurden einzig Floristen ausgebildet. Zur Adventsausstellung am 19. November verabschiedet sich die Ausbildungsgesellschaft offiziell von ihrem Standort Rammenau. Zum 31. Dezember zieht sie aus. Ein Erbbaurechtsvertrag zwischen Gemeinde und Bildungsträger wurde aufgelöst.

Die Gemeinde als Eigentümer des alten Schulgebäudes plant hier einen neuen Seniorentreff, wie Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski auf Anfrage sagt. „Wir wollen dabei die Ortsgruppe der Volkssolidarität einbeziehen.“ Das Haus soll teilweise umgebaut und saniert werden. Geplant sind unter anderem der Bau eines behindertengerechten Zugangs, die Dachsanierung sowie der Wechsel der Heizungsanlage für bessere Energieeffizienz. Die Gemeinde investiert dafür einen großen Teil der Gelder, die Bund und Land als Investitionspauschale bereitstellen. Insgesamt werden 129 000 Euro überwiesen. Bis 2020 müssen die Arbeiten ausgeführt sein. (cm)

