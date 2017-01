Ausbildungsmarkt an zwei Orten Berufsberater stehen den Jugendlichen für ihre Fragen zur Verfügung.

Am Samstag, dem 14. Januar, findet von 9 bis 13 Uhr der 2. Großenhainer Ausbildungstag im Kulturschloss sowie im Beruflichen Schulzentrum „Karl Preusker“ an der Industriestraße 1 statt. Zahlreiche Betriebe und Einrichtungen informieren an diesem Tag im Schloss über regionale Ausbildungsmöglichkeiten. Das Berufliche Schulzentrum öffnet an diesem Tag seine Türen, um alle Ausbildungsbereiche vorzustellen und Fragen rund die Ausbildungsmöglichkeiten sowie Schularten zu beantworten.

Die Agentur für Arbeit Riesa ist an beiden Standorten mit einem Informationsstand vertreten und steht für alle Fragen rund um die Themen Ausbildung sowie Studium zur Verfügung. Alle Jugendlichen und deren Eltern haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Jugendliche sollten sich aktiv mit ihren Stärken und Talenten auseinandersetzen, um einen geeigneten Ausbildungsberuf zu finden, der zu ihnen passt und Freude bereitet. Dies herauszufinden, dabei unterstützen die Berufsberater der Agentur für Arbeit Riesa gern.

zur Startseite