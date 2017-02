Ausbildung mit Jobgarantie Das Interesse an Berufen rund um die Gesundheit ist gestiegen. Trotzdem hat die Heimerer Schule in zwei Fachrichtungen Probleme, Azubis zu finden.

Die Lehrlinge Inessa Kriger (links) und Natalie Reinwardt demonstrieren beim Tag der offenen Tür der Heimerer Schule, was die zukünftigen Physiotherapeuten lernen. © Dietmar Thomas

Sindy möchte Gesundheits- und Krankenpflegerin werden – vielleicht. Sie ist erst 14 Jahre alt und beschäftigt sich beim Tag der offenen Tür der Heimerer Schule zum ersten Mal intensiver mit ihrem Wunschberuf. Mit einem Praktikum im Döbelner Krankenhaus will sie sich demnächst klar darüber werden, ob es wirklich der richtige Job für sie ist.

„Es sind häufig Neuntklässler, die zu uns kommen und sich orientieren möchten“, stellt Schulleiterin Anja Henschel fest. Begleitet von ihren Eltern fragen sie nach Zugangsvoraussetzungen und Unterrichtsinhalten und schauen sich die Fachkabinette an. Die zeigen an diesem Tag unter anderem Jessica Stenker und Christian Lück. Beiden lernen im dritten Jahr Gesundheits- und Krankenpfleger. Sie lassen die Besucher in den Snoezeleraum schauen, der der Entspannung dient, zeigen den Sportraum, die Lehrküche, den Werkraum, die Bibliothek, das Computer- und das Pflegezimmer. Zwar liegen in den Betten nur Dummys, „trotzdem ist alles sehr realitätsnah“, meint Jessica. Ob das Legen einer Magensonde oder einer Trachealkanüle oder die Pflege ansich – alles wird an den lebensgroßen Puppen geübt, bevor die jungen Leute den ersten Patienten behandeln dürfen.

Jessica und Christian gehören zu den 250 Schülern, die derzeit in acht Berufen an der Heimerer Schule ausgebildet werden. Seit Herbst ist auch wieder eine Klasse mit künftigen Heilerziehungspflegern dabei. Zwei Jahre lang hatten sich nicht genügend Schüler für diese Fachrichtung beworben. „Das Berufsbild, bei dem es um die Arbeit mit Behinderten geht, ist sehr speziell und weniger bekannt“, meint Anja Henschel. Außerdem ist es die einzige Ausbildung an der Heimerer Schule, für die eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialassistent oder Pflegehelfer ebenso Voraussetzung ist, wie ein Mindestalter von 18 Jahren. Derzeit lernen zwölf junge Leute diesen Beruf.

Noch kleiner ist die Klasse der Podologen. Neun werden in diesem Jahr ihre Ausbildung abschließen. Die nichtärztliche Heilkunde am Fuß erlernen aber vor allem Fußpfleger berufsbegleitend. Eine Vollzeitklasse komme in dieser Richtung kaum zustande, so die Schulleiterin.

In allen Fachbereichen erfolge die Ausbildung derzeit einzügig, „obwohl wir eine Zweizügigkeit abdecken könnten“, so Anja Henschel. Vor allem im Pflegebereich bestehe eine große Nachfrage nach Fachkräften. „Aber die Schere geht immer weiter auseinander.“ Zum einen gebe es einen großen Bedarf an Pflegekräften, zum anderen eine geringe Zahl an Schülern und eine hohe Abwanderung junger Leute in die Großstädte.

Mit 28 Schülern ist die Klasse der künftigen Altenpfleger derzeit die stärkste. Wer einen ordentlichen Abschluss mache, bekomme zu hundert Prozent einen Job. Die Heimerer Schule kooperiert nicht nur für die Gesundheits- und Krankenpfleger mit den Krankenhäusern in Döbeln, Wermsdorf und dem Rehazentrum in Bennewitz, sondern für die Ausbildung der Altenpfleger mit zahlreichen ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen im Umkreis von 50 Kilometern von Döbeln. Auch an einer Tafel im Schulhaus gibt es viele Aushänge, deren Überschrift „Stellenangebot“ lautet.

