Ausbeute hält sich in Grenzen Aus zwei Heimspielen haben die Döbelner nur einen Punkt geholt. Dabei ist durchaus mehr möglich gewesen.

Der Döbelner A-Juniorenspieler Luca Wilke (mitte) muss sich in dieser Szene gegen zwei Hainsberger behaupten. © André Braun

Landesklasse A-Junioren Mitte

Der Gast aus Hainsberg ist der ideale Gegner, um die Misserfolge der letzten Spiele zu kompensieren. So zumindest dachten die A-Junioren des Döbelner SC vor dem Spiel gegen den Hainsberger SV. Doch diese Einstellung ging nach hinten los, der DSC unterlag mit 1:2. Die Gäste spielten von Beginn an druckvoll. Die Döbelner kamen dagegen meist einen Schritt zu spät, liefen unzählige Male ins Abseits und verloren den Ball immer wieder durch unkonzentrierte Zuspiele. Eine gute Einzelaktion brachte den Führungstreffer der Gäste. Aber auch die Döbelner wurden belohnt und glichen mit dem Treffer von Christopher Kießig kurz vor der Pause aus.

Die Gastgeber kamen mit dem Ziel aus der Kabine, die Punkte in Döbeln zu lassen und das Spiel noch zu drehen. Der Vorsatz konnte nicht umgesetzt werden, da mit fortlaufender Spielzeit auf dem tiefen Rasen die Kondition und somit auch die Konzentration schwanden. Das nutzten die Gäste aus Hainsberg und kamen somit zum Siegtreffer. Zu allem Überfluss sah Luca Wilke in der Schlussphase nach einem groben Foulspiel die Rote Karte, sodass die Hoffnungen auf einen Punkt dahin waren.

Landeskasse B-Junioren Nord

Zwei Punkte büßten die B-Junioren des Döbelner SC beim 2:2 zu Hause gegen die Spielgemeinschaft Naunhof/Großsteinberg ein. In der ersten Halbzeit hatte der DSC das Spielgeschehen völlig im Griff. So entstanden in den ersten Minuten mehrere Chancen, die aber nicht konsequent vollendet wurden. So war es in der 14. Minute Ben Dechert, der ein klasse Zuspiel von Jesco Wokittel zum verdienten 1:0 für die Hausherren nutzte. Nur vier Minuten später rückte die Hintermannschaft des DSC nicht heraus und Florian Ludwig markierte das 1:1 für die Gäste. Danach wollten die Hausherren schnell wieder die Führung und sich für die gute erste Halbzeit belohnen. Nach einem Eckball von Jesco Wokittel rutschte dem Gästetorwart der Ball durch die Hände, sodass Nick Mihalek nur noch zum 2:1 einschieben musste.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, da die Hausherren nicht das Niveau aus der ersten Halbzeit mitnehmen konnten und dadurch die Gäste zu einigen Chancen einluden. Alexander Herrmann kam im Strafraum völlig frei an den Ball und besorgte den Ausgleichstreffer. Anschließend waren beide Mannschaften dem dritten Tor sehr nah, doch kein Team konnte das Spiel für sich entscheiden. (DA/dsc)

A-Junioren: Döbelner SC - Hainsberger SV 1:2 (1:1)

Döbelner SC: Porst, Madjidou (18. Raade), Kießig, (70. Ifland), Schmidt, Dewitz, Feige, Richter, Pohl, Reichelt, Wilke, Günther

Tore: 0:1 Wessely (15.), 1:1 Kießig (41.), 1:2 Wessely (65.)

Schiedsrichter: Fabian (Nerchauer SV)

Zuschauer: 20

B-Junioren: Döbelner SC - SG Naunhof 2:2 (2:1)

Döbelner SC: M. Wagner, Frost, Müller, Michel, Ehrt, Börno (70. Leithold), Mihalek, Bauer, Wokittel, Sparrer (63. A. Wagner), Dechert (50. Dörner)

Tore: 1:0 Dechert (14.), 1:1 Ludwig ( 18.), 2:1 Mihalek ( 29.) 2:2 Herrmann ( 48.)

Schiedsrichter: Schaupke (Hohnstädter SV)

Zuschauer: 20

