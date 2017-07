Ausbaupläne für Feralpi liegen aus Ehe das Stahlwerk seinen neuen Parkplatz bauen kann, können Anwohner den Entwurf einsehen – auch im Internet.

Das Stahlwerk plant schon seit längerer Zeit, einen größeren Parkplatz für seine Mitarbeiter zu errichten. © SZ-Archiv

Der Planentwurf für den neuen Mitarbeiterparkplatz des Stahlwerks liegt derzeit im Stadtarchiv in der Goethestraße 66 aus. Bis zum 28. August können Anwohner dort die Pläne und zugehörigen Gutachten einsehen. In den ausgelegten Unterlagen sind auch Stellungnahmen verschiedener Verbände und Behörden enthalten, darunter die Grüne Liga Sachsen, das sächsische Landesamt für Umwelt, Landschaft und Energie, der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND. Während der Auslegungsfristen können von jedermann Stellungnahmen zu dem Vorhaben vorgebracht werden. Neben der Auslegung im Stadtarchiv können die Unterlagen auch im Internet eingesehen werden.

Gelände war lange ungenutzt

Das Stahlwerk plant schon seit längerer Zeit, einen größeren Parkplatz für seine Mitarbeiter zu errichten. Angedacht ist, eine Fläche zu nutzen, die ohnehin schon zum Gelände des Unternehmens gehört. Erstmals hatte sich der Stadtrat bereits Mitte 2016 mit den Plänen befasst. Der Parkplatz an der Uttmannstraße ist Teil von Umstrukturierungen innerhalb des Stahlwerks, wie es damals in einer Beschlussvorlage hieß. Nach dieser Umstrukturierung solle der Schwerlast- und der Pkw-Verkehr inner- und außerhalb des Geländes verlagert werden. Nach SZ-Informationen sollte auf der künftigen Parkfläche in den 1990er Jahren ein Handwerkerhof für Gewerbebetriebe entstehen. Bereits vor 15 Jahren waren diese Pläne auf Eis gelegt und Feralpi kaufte das 30 000 Quadratmeter große Grundstück. (SZ/stl)

Einsicht in die Planungsunterlagen ist wochentags immer von 9 bis 12 Uhr möglich, außerdem montags und dienstags von 13 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Außerdem stehen die Unterlagen im Netz bereit unter: https://goo.gl/XGfzHw.

