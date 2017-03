Ausbau steht auf der Kippe Mehr als 20 Jahre nach einer Straßenwidmung gibt es damit jetzt Probleme. Die Ortschaftsräte überlegen neu.

Soll das Goldene Rändchen in Ordnung gebracht werden oder nicht? Mit dieser Frage wollen sich die Ortschaftsräte noch einmal auseinandersetzen. Im Moment steht noch gar nicht fest, ob 2017 in eine Straße in Gleisberg investiert werden kann. © André Braun

Anfang des Jahres haben die Ortschaftsräte von Gleisberg beschlossen, die Anliegerstraße Goldenes Rändchen auf die Liste der Straßen zu setzen, die in absehbarer Zeit in Ordnung gebracht werden. Evelyn Weidler war sich zu diesem Zeitpunkt allerdings unsicher, wie es sich mit den Eigentumsverhältnissen verhält. Dazu konnte Ortsvorsteher Bernd Handschack jetzt Licht ins Dunkel bringen. Doch damit verunsicherte er die Räte noch mehr.

Vom Grunde her handelt es sich bis jetzt um eine Straße, die zu Eigenheimen führt und die einem Privatmann gehört. Das ist auch so im Grundbuch vermerkt. Allerdings: Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre ist auch das Goldene Rändchen als öffentliche Straße gewidmet worden. „Das ist damals aus zweierlei Gründen passiert“, erklärte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos), der damals noch gar nicht Stadtchef war.

Zum einen sollte für zukünftige Entwicklungen vorgesorgt werden. Im Anschluss an das Goldene Rändchen hätten aus damaliger Sicht noch Eigenheime entstehen können, zu denen es einer Zufahrt bedarf. Zum anderen war für diejenigen, die schon an der Straße wohnen, wichtig, dass sie zu ihren Grundstücken gelangen, der Eigentümer ihnen nicht irgendwann einmal die Zufahrt versagen kann. „Das ist auch an anderen Stellen zum Beispiel Gartengruppen passiert, wenn es für die Parzellen kein eingeschriebenes Wegerecht gab“, sagte der Bürgermeister. Außerdem musste die Widmung erfolgen, wenn der Weg zu öffentlichen Einrichtungen führt, wie das zum Beispiel in Gleisberg zum Kindergarten oder zum Sportplatz der Fall ist.

Mit der Widmung ist die Kommune in die Pflicht genommen. Sie muss die Straße – selbst wenn als Eigentümer noch ein anderer eingetragen ist – in Ordnung halten und gegebenenfalls den Winterdienst dort erledigen. Trotzdem: Ein Ausbau unter diesem Gesichtspunkt geht einigen Ortschaftsräten zu weit. Immerhin würde öffentliches Geld dann in einen Weg investiert, der von Grund her noch privat ist. Daher solle zu gegebenem Zeitpunkt noch einmal über die Straßenausbau-Prioritäten im Ortsteil nachgedacht werden. Kaputte Straßen gebe es genügend.

Von dieser Entscheidung abgesehen, bleibt die Kommune nach wie vor in der Pflicht für diese Straße. Geplant sei, stellte der Bürgermeister in Aussicht, dass das Goldene Rändchen im Zuge eines ländlichen Neuordnungsverfahrens später einmal der Kommune mit Grundbucheintrag zugeschlagen wird. Verbunden ist das mit einer Vermessung. Der Eigentümer hat dann Anspruch auf einen Ausgleich. Das ist gesetzlich geregelt.

Grundsätzlich sieht der Bürgermeister die damaligen Widmungsaktionen für die Kommune eher als Belastung. Die eine oder andere Entscheidung würde er gern rückgängig machen, „weil sie aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar ist“, begründete er. Das würde der Kommune helfen, den Unterhaltsaufwand und Kosten zu sparen. Grundlos stehen Umwidmungen allerdings nicht zur Debatte.

