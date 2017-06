Ausbau im Zentraler geht voran Bald soll der Estrich im zweiten Obergeschoss eingebracht werden.

Blick in das im Ausbau befindliche Dachgeschoss des Zentralgasthofes in Weinböhla. © Norbert Millauer

Bis zu 15 Arbeiter sind momentan gleichzeitig auf der Baustelle am Zentralgasthof in Weinböhla am werkeln. Neben letzten Rohbauarbeiten werden jetzt Heiz-, Strom und Lüftungsleistungen verlegt, teilt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) mit. Auch am Dach finden noch Arbeiten statt. „Die Hauptleistungen sind momentan die sehr aufwendigen und umfangreichen Trockenbauarbeiten“, so Zenker. In Kürze soll im zweiten Obergeschoss der Estrich eingebracht werden. Dort soll später die Bibliothek der Gemeinde ihr neues Domizil finden. Im Dachgeschoss entsteht ein Vereinsbereich, der den Vereinen Weinböhlas zur Verfügung steht. Die Bauarbeiten am Zentralgasthof hatten sich anfänglich verzögert. Wegen der frostigen Temperaturen zu Jahresbeginn kamen die Bauleute in Verzug. Insgesamt wird der Ausbau rund 926 000 Euro kosten. (SZ/nis)

