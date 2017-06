Gut zu wissen Ausbau fürs Turbointernet startet Die Telekom verlegt in Kürze Glasfaserkabel und baut neue Technik auf. Davon profitieren zwei weitere Kommunen.

Glasfaserkabel in Schaltkästen und der Erde sorgen unter anderem für die Übertragung von Hochgeschwindigkeitsinternet. © dpa

Das schnelle Internet kommt. Ein Versprechen, das es schon lange gibt, wird nun in die Tat umgesetzt. Das haben Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) und Hendrik König, Regionalmanager Infrastrukturvertrieb der Deutschen Telekom im Landkreis Mittelsachsen, am Donnerstagvormittag per Unterschrift besiegelt. Die beiden haben einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet: Die Telekom baut das Netz aus, die Stadt erteilt zügig die erforderlichen Baugenehmigungen.

Zügig, sprich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s, sollen ab März 2018 rund 4 400 Haushalte im Internet unterwegs sein können. Die Telekom baut ihr Netz in Waldheim in den Ortsteilen Gilsberg, Heiligenborn, Massanei, Meinsberg, Neuhausen, Neuschönberg, Rauschenthal, Reinsdorf, Schönberg, Unterrauschenthal, Vierhäuser, Gebersbach und Rudelsdorf aus. In der Stadt selbst profitieren Anwohner der Bahnhofs-, Breitscheid- und Mittweidaer Straße, so König. „Auch die Anrainerkommunen haben etwas davon: Grünlichtenberg, Reichenbach, Ehrenberg, Höckendorf sowie Otzdorf. Das hängt mit der Vorwahl der Orte zusammen“, erklärt er.

400 Haushalte in den Ortsteilen Massanei, Gebersbach und Rudelsdorf werden zuerst die neuen schnellen Anschlüsse nutzen können. Alle anderen Ortsteile werden bis Ende 2018 vom Netzausbau profitieren.

Dazu wird die Telekom 6,7 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und 29 Verteilerkästen umrüsten beziehungsweise neu aufstellen und mit moderner Technik ausstatten. „Die Planungen sind weitestgehend erledigt. Baubeginn ist für Juni/Juli angedacht, das Bauende für November“, so Hendrik König. Es seien insgesamt gerade einmal 300 Meter Tiefbauarbeiten notwendig. „Nicht am Stück. Dazu zählen auch die Baugruben für die Verteiler.“ In den Ortschaften lägen bereits Leerrohre. In diese werden die Glasfaserkabel gesteckt. Sie enden an den Verteilerkästen. Von da aus werden die Kunden über das bereits bestehende Kupferkabel beliefert. „Es gilt die Faustformel: Je näher der Kunde am Multifunktionsgehäuse wohnt, desto höher ist seine anliegende Geschwindigkeit“, so Regionalmanager König.

Die Telekom investiert „einen größeren sechsstelligen Betrag“. Waldheims Stadtoberhaupt Steffen Ernst freut sich über das Engagement. „Das schnelle Internet wird immer wichtiger. Es ist ein Standortfaktor. Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen.“

Allerdings baut das Unternehmen nur dort aus, wo sich die Investition wirtschaftlich rentiert. „Die bisherigen weißen Flecken im Stadtgebiet und dem Umland bleiben leider erhalten“, so Ernst. Dort werde es zumindest durch die Telekom kein schnelles Internet geben. „Wir haben ja aber noch unser MiSaxNet. Dort, wo es technisch möglich ist, setzen sie auf den Richtfunk“, ergänzt er. Hendrik König von der Telekom verwies darauf, dass es für die Erschließung der unterversorgten Bereiche – die weißen Flecken auf der Landkarte – Fördergeld von Bund und Freistaat gibt. Das nimmt die Stadt Waldheim aber nicht in Anspruch, weil die Höhe der Eigenmittel, die die Kommune aufbringen müsste, nicht gerechtfertigt wäre. Das hatte der Stadtrat um Frühjahr beschlossen.

