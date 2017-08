Ausbau des Ambros-Ufers startet frühestens 2019 Im Äußeren Stadtring West soll die letzte Lücke geschlossen werden. Das Großbauprojekt kostet 6,5 Millionen Euro.

Der Ausbau des Ambros-Ufers startet frühestens 2019 © Norbert Neumann

In dieser Woche hat die Landesdirektion Sachsen den weiteren Ausbau des Emerich-Ambros-Ufers genehmigt (die SZ berichtete). Das Straßen- und Tiefbauamt wird nun die Planungen vorantreiben. Dabei geht es um die Ausschreibungen der Bauleistungen, die aufgrund der Höhe der Baukosten europaweit erfolgen muss. Der Lückenschluss zwischen Tonbergstraße/Flügelweg und dem bereits ausgebauten Teil des Emerich-Ambros-Ufers schlägt mit 6,5 Millionen Euro zu Buche. Das teilte Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf Nachfrage mit.

Der städtische Anteil ist im Haushalt 2019/20 eingeplant. Darüber muss dann allerdings noch der Stadtrat entscheiden. Die Kosten für die bisherigen Planungen sind bereits im aktuellen Haushalt berücksichtigt. Weil am Bauvorhaben auch andere Unternehmen beteiligt sind, muss die Stadt die Kosten nicht allein tragen. So werden die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ihre Fahrleitungen im Bereich der Lübecker Straße erneuern. Auch Stadtentwässerung, Deutsche Bahn, Drewag und Telekom nutzen die Bauarbeiten, um Entwässerungsanlagen und Versorgungsleitungen neu zu verlegen oder instand zu setzen. Wie die Bausumme letztlich aufgeteilt wird, sei derzeit noch nicht verhandelt und festgelegt, so Schmidt-Lamontain.

Das Verfahren der Ausschreibung dauert gut sechs Monate. Danach vergibt die Landeshauptstadt die Aufträge an die verschiedenen Baufirmen. Demnach werden vor 2019 keine Bagger am Emerich-Ambros-Ufer rollen.

Dresdner Innenstadt wird entlastet

Geplant ist, die beiden westlichen Fahrspuren auf direktem Weg mit dem Flügelweg zu verbinden. Damit werden künftig weniger Autos und Lkw durch Cotta fahren. Derzeit führt die Strecke vorbei am Cottaer Rathaus und über die Lübecker Straße.

Mit diesem Lückenschluss ist der Äußere Stadtring West dann komplett vierspurig ausgebaut. Dieser Ring wird künftig eine wichtige Rolle für den Innenstadtverkehr spielen. Er beginnt an der Autobahnanschlussstelle Dresden-Neustadt und führt über die Washingtonstraße, den Flügelweg und das Emerich-Ambros-Ufer bis zur Fröbelstraße. Von dort führt die Bundesstraße 173 über die Nossener Brücke in Richtung Südosten. Künftig soll der Äußere Stadtring West den Verkehr aufnehmen, der über die Bundesstraße 170 durch die Innenstadt rollt. Dadurch wird das Dresdner Zentrum entlastet.

