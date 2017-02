Ausbau der Schrammstraße beginnt im April

Wann und wo beginnen die Ausbauarbeiten? „Die Bauarbeiten beginnen am 18. April“, so der amtierende Baudezernent Ralph Höhne. Drei Baukolonen werden parallel an drei Abschnitten arbeiten. Dazu gehören die Abschnitte zwischen Kreuzung Äußere Oybiner- und Humboldtstraße, zwischen Kreuzung Hochwald- und Südstraße sowie zwischen Süd- und Friedensstraße. Sie sollen zeitgleich und bei Vollsperrung der Straßen bis zum Jahresende 2017 ausgebaut werden. Das längste Teilstück zwischen Humboldt- und Hochwaldstraße wird 2018 ausgebaut.

Warum werden die Bauarbeiten auf zwei Jahre aufgeteilt? Das hat mit dem Förderprogramm zu tun, dass über zwei Jahre läuft und außerdem sollen die am Projekt beteiligten Partner finanziell nicht überfordert werden, erklärt Höhne. So sind die Stadtwerke Zittau mit großen Investitionen beteiligt, erneuern Trinkwasser-, Gas- und Mittelspannungsleitungen sowie Abwasserkanäle.

Wird die gesamte Schrammstraße grundhaft ausgebaut? Nein, nicht im Plan vorgesehen ist der Ausbau der Kreuzungen Süd/Schrammstraße sowie Äußere Oybiner/Schrammstraße. Die Sanierung der beiden Kreuzungen soll aus finanziellen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt, idealerweise im Anschluss, erfolgen. Die bereits sanierten Kreuzungen Hochwald/Schrammstraße und Humboldt/Schrammstraße bekommen im Zuge des geplanten Ausbaus nur eine neue Asphaltschicht. Der Ausbau aller Kreuzungen hätte den Rahmen der Finanzierung gesprengt und vermutlich dazu geführt, dass der Baubeginn in weite Ferne gerückt wäre, erklärt Ralph Höhne die Entscheidung nicht alle Bereiche in das Bauvorhaben einzubeziehen. Außerdem plant die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis die unübersichtliche Kreuzung Äußere Oybiner/Schrammstraße durch einen neuen Kreisverkehr zu entschärfen. Weil die Äußere Oybiner Straße eine Kreisstraße ist, kann der Ausbau nur gemeinsam mit dem Kreis in Angriff genommen werden. Im Zuge dieses Bauvorhabens will die Stadt dann auch die Goldbachstraße sanieren.

Sind Schutzstreifen und Busbuchten geplant, werden Bäume gefällt? Bäume müssen nicht gefällt werden, sie stehen weit genug von der Fahrbahn entfernt. Die Schrammstraße erhält so wie die kürzlich sanierte Südstraße beidseitig Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn, außer im Bereich zwischen Süd- und Neißstraße, weil dort der Straßenquerschnitt zu eng ist. Die Bushaltestellen werden ausgebaut, allerdings ohne Busbuchten, weil nur zwei Schülerverkehre und eine Stadtbuslinie auf der Schrammstraße unterwegs sind.

Erwartet die Stadt während der Bauarbeiten ein Verkehrschaos? Da alle Kreuzungen und die Nord-Süd-Verbindungen während der Bauarbeiten fast immer frei bleiben werden, rechnet Ralph Höhne zwar mit einer stärkeren Verkehrsbelastung des Stadtrings, glaubt aber nicht, dass die vollgesperrten Abschnitte ein Verkehrschaos in der Stadt verursachen. „In die Kreuzungen werden wir nur kurzzeitig reingehen“, beruhigt der Baudezernent. Der genaue Verlauf der Umleitungsstrecken ist derzeit noch nicht bekannt und soll von der Verkehrsbehörde kurzfristig erarbeitet werden, so Höhne.