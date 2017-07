Ausbau der Pestalozzistraße startet im Herbst Dann muss die komplette Kreuzung zur Schildenstraße gesperrt werden.

Im Februar haben es die Stadträte beschlossen, in gut zwei Monaten sollen nun die Bagger an der Pestalozzistraße anrücken. Wie die Stadt in der neuen Ausgabe von „Radebeul macht Dampf“ fürs Sanierungsgebiet Ost bekannt gibt, wird die Kreuzung zur Schildenstraße voraussichtlich ab Ende September für etwa acht Wochen gesperrt.

Der Ausbau der Kreuzung soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung, damit der Verkehr dort umgeleitet werden kann, wenn an der Meißner Straße gebaut wird.

Im vergangenen Jahr wurde bereits der Kreuzungsabschnitt in Richtung Rathaus ausgebaut, jetzt ist die andere Seite bis zur Schumannstraße dran. Danach soll noch der Abschnitt bis zur Dr.-Schmincke-Allee gemacht werden. Außerdem muss die Stützmauer zwischen Neubrunn- und Pestalozzistraße erneuert werden. Der Mauerbau soll 2018 passieren. Dafür muss der Kanal versetzt werden, in dem die Kabel der Schmalspurbahn verlaufen.

Auch die Fußgängerbereiche sollen erneuert werden, damit die Straße sicherer wird. Die Strecke ist ein wichtiger Schulweg. Lößnitzgymnasium, Berufliches Schulzentrum, Oberschule Mitte, Pestalozzihaus, Schillerschule und Sportstätten sind in der Nähe.

