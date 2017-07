Ausbau der Ortsdurchfahrt in Sicht Die Planung war kompliziert und langwierig. Nun ist sie fertig. Etwas fehlt aber noch.

© Uwe Soeder

Nach jahrelanger Vorarbeit sind nun fast alle Hürden ausgeräumt: Die Ortsdurchfahrt durch Jenkwitz kann erneuert werden. Vor Kurzem hat der Technische Ausschuss des Kreistages sein Okay für die Planung gegeben. Demnach wird der Landkreis die Straße auf rund 1,2 Kilometern ausbauen, der größte Teil davon nördlich der B 6. Rund 2,5 Millionen Euro werden dafür veranschlagt. Mit knapp 400 000 Euro muss sich auch die Gemeinde Kubschütz an den Kosten beteiligen. Der Gemeinderat hat jetzt einem Vertrag zwischen Landkreis und Gemeinde zugestimmt, der unter anderem die Kostenbeteiligung regelt.

Die Straße ist in einem äußerst schlechten Zustand: Die Fahrbahn ist uneben und an vielen Stellen geflickt, es gibt Risse und Setzungen am Rand, aber keine Gehwege und keine funktionierende Entwässerung. Eine Lösung für all diese Probleme zu finden, sei kompliziert gewesen, so Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Deshalb habe sich die Planung auch so lange hingezogen.

Nun aber steht fest: Die Straße wird bis auf zwei Engstellen auf 5,50 Meter Breite ausgebaut und bekommt innerhalb der bebauten Bereiche Gehwege, ansonsten befestigte Randstreifen. Im Zuge des Ausbaus werden mehrere Grundstücksmauern versetzt sowie Versorgungsleitungen um- oder tiefer gelegt. Auch die Bushaltestellen werden neu gestaltet.

„Der Ort wird hinterher nicht mehr wiederzuerkennen sein“, sagt Reichert. Eine Voraussetzung fehlt allerdings noch: die Fördermittel. Die will der Landkreis nun beantragen. Baustart könnte dann im nächsten Jahr sein. (SZ/MSM)

zur Startseite