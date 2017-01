Ausbau der Bushaltestelle geprüft

Die Bushaltestelle in Hohnstein am Abzweig Bad Schandau bleibt im Gespräch. Denn in Fahrtrichtung Hohnstein haben die Fahrgäste nicht nur bei Schnee keinen Platz, sondern generell nicht. Denn hier fehlt ein Wartebereich. Das wurde schon mehrmals kritisiert. Die Stadt lässt derzeit prüfen, ob dort ein befestigter Wartebereich errichtet werden kann, möglicherweise sogar mit einem überdachten Wartebereich. Die Stadt habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, die Oberelbische Verkehrsgesellschaft sowie die Landesdirektion um Stellungnahmen gebeten. Darüber informiert Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Stellungnahmen von dort stehen noch aus. (SZ/aw)

zur Startseite