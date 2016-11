Ausbau der Berliner Zug-Strecke bis Zittau Die Landes-CDU hat die Erweiterung über Görlitz hinaus beschlossen.

Bis Zittau könnte die Bahnstrecke ausgebaut werden. © Matthias Weber

Die Eisenbahnstrecke von Berlin soll nicht nur bis Görlitz, sondern darüber hinaus ausgebaut werden. „Der Landesparteitag hat eine Erweiterung des bisherigen Ausbauzieles bis Zittau beschlossen, um dadurch das Dreiländereck besser an die internationalen Schienenverbindungen anzuschließen“, teilte CDU-Landtagsabgeordneter Stephan Meyer auf SZ-Anfrage nach dem Parteitag am vergangenen Wochenende mit. „Dieser Beschluss wurde durch den CDU-Kreisvorstand Görlitz initiiert und ich habe ihn argumentiert.“ Wann der Ausbau starten könnte und ob er auch die Elektrifizierung einschließt, ist noch unklar. „Das beschlossene politische Ausbauziel ist aber ein wichtiger erster Schritt für die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes und entsprechende Planungen im Freistaat Sachsen im Vorfeld“, so Meyer.

Die Eisenbahn-Strecke von Berlin in die Oberlausitz ist bereits bis Cottbus ausgebaut und elektrifiziert. Der Abschnitt von Cottbus bis Görlitz steht zwar bereits seit mehr als einem Jahrzehnt im Bundesverkehrsplan, derzeit aber nur als „potenzieller Bedarf“. Eine Realisierung bis 2030 ist damit quasi ausgeschlossen. Mit dem Beschluss der Landes-CDU könnte es – nun bis Zittau – schneller gehen. (SZ/tm)

