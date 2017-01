Ausbau am Geyersberg stockt Die Betonelemente für eine Stützwand konnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Jetzt ist der Winter da.

So sah es Mitte Oktober 2016 auf der Baustelle am Geyersberg aus. Weil die neue Straße in einer Kurve zu nah an einen Steilhang rückt, muss sie aufwendig abgefangen werden. Die dafür nötigen Betonelemente, die eigentlich für Ende November 2016 angekündigt wurden, wurden noch nicht geliefert. © Archiv/Dietmar Thomas

Der Ausbau der S 32 auf dem Geyersberg zieht sich weiter hin. Ursprünglich wollte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr schon im Herbst fertig sein. Aber wie sich während der Bauarbeiten herausstellte, rückt die neue Straße in einer Kurve zu nah an einen Steilhang heran. Sie muss erst aufwendig abgefangen werden (DA berichtete). Die nötigen Betonelemente, die eigentlich für Ende November angekündigt wurden, wurden noch nicht geliefert. Deshalb konnte mit den Arbeiten noch nicht begonnen werden, so Nicole Wernicke vom Lasuv auf Anfrage. Eigentlich sollte es in der kommenden Woche mit den Bauarbeiten weitergehen – wenn denn das Wetter mitspielt.

Zu einem Teil ist die Straße aber wieder befahrbar. Schon Ende des Jahres war der Abschnitt bis zum Krematorium fertiggestellt. Das Krematorium samt Friedhof und der Garagenkomplex neben der Straße sind aus Richtung B 169 wieder erreichbar. Für die Fußgänger gibt es an entlang der Straße einen neuen Fußweg.

Das Lasuv baut an dem 500 Meter langen Straßenabschnitt seit knapp einem Jahr. Bis dahin war der Verkehr noch über fast 100 Jahre altes Kleinpflaster gepoltert. Dass sich durch den Ausbau die Radien verändern, hatte man in der unteren Kurve des Abschnitts nicht beachtet. Auf 30 Meter Länge muss der bereits fertiggestellte Unterbau durch Betonprofile stabilisiert werden. Der Termin der Fertigstellung ist auch von der Witterung abhängig.

