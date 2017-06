Aus zwei Wohnungen wird eine Die TAG zeigt in Döbeln Nord, was man aus der Platte machen kann. Ab Herbst soll auch am Einkaufsmarkt gebaut werden.

Dirk Förster-Wehle und Mareen Schürer von der TAG Wohnen haben es sich in der Musterwohnung im Haus Vyskover Straße 14 bequem gemacht. Hier wurden zwei Wohnungen zu einer großen zusammengelegt. © Dietmar Thomas

Der größte Vermieter der Stadt, die TAG Wohnen, investiert in Döbeln Nord – im Kleinen und im Großen. Voraussichtlich im Oktober wird mit dem Bau eines Einkaufsmarktes begonnen. Die Vorbereitungen hatten länger gedauert als erwartet, aber nun sei die Bauvoranfrage von der Stadt positiv beschieden worden, so Dirk Förster-Wehle, Leiter Wohnungsmanagement der TAG. „Wir gehen jetzt in die Ausschreibung. Dann sehen wir, was es kostet“, so Förster Wehle. Der Markt soll neben dem Dienstleistungsgebäude an der Straße Zur Muldenterrasse gebaut werden. Dass, wie bekannt wurde, der Lebensmitteldiscounter Penny einzieht, wollte Förster-Wehle nicht bestätigen. Der Vertrag mit dem künftigen Mieter sei noch nicht unterschrieben.

Die TAG investiert in Nord auch in die Häuser. Am Freitag hatte das Unternehmen drei Musterwohnungen in den Plattenbauten aus den 80er Jahren vorgestellt. In den vergangenen Monaten waren dort Ideen umgesetzt worden, wie man die Wohnungen zeitgemäß und marktgerecht umbauen und ausstatten kann. In eine Erdgeschosswohnung im Haus Am Holländer 11 wurde eine Dusche mit Sitzgelegenheit für ältere Mieter eingebaut. Die Kabine lasse sich in zwei Tagen anstatt der Wanne installieren, so Förster-Wehle. Eine andere Dreiraumwohnung hat das Unternehmen an die Bedürfnisse jüngerer Mieter ohne Kinder angepasst. Bad und Küche wurden dort zu einem großen Bad. Im Wohnbereich gibt es eine offene Küche. Das Schlafzimmer wurde dafür ins ursprüngliche Kinderzimmer verlegt. An der Wand im Wohnzimmer hat die TAG eine indirekte Beleuchtung installiert.

Noch einen Schritt weiter geht die TAG im Haus Vyskover Straße 14. Dort sind zwei Wohnungen zu einer mit fast 120 Quadratmeter Fläche zusammengefasst worden. Das bringt eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt drei Kinderzimmer, ein größeres Bad und eine zweite Toilette. Zum Wohnzimmer gehört ein Esszimmer. Bad und Küche sind zu einer großen Küche zusammengelegt worden. Der Mietpreis liegt bei reichlich fünf Euro kalt. „Das war unser Ansatz. Die Mieter müssen solche Wohnungen auch bezahlen können“, sagte Förster-Wehle.“

Alle Arbeiten hat die hauseigene Handwerksfirma ausgeführt. Die TAG Handwerker GmbH war vor drei Jahren gegründet worden, sagte Förster Wehle. Sie hat 50 Mitarbeiter, davon 40 in Sachsen. Neun Handwerker sind in Döbeln stationiert. Mittlerweile werde auch der erste Lehrling ausgebildet.

