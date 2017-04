Aus zwei Wohnungen wird eine Die Wohnungsgesellschaft TAG baut um. Dabei hat sie junge Leute, Senioren und Familien mit mehreren Kindern im Blick.

Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG Wohnen, steht in einem der beiden Bäder, die zu den neuen Großraumwohnungen gehören. Sie sind für Familien mit mehreren Kindern gedacht. © André Braun

Was fehlt auf dem Döbelner Wohnungsmarkt? Das haben die Mitarbeiter der TAG Wohnen erforscht und entsprechend die Strategie der Wohnungsgesellschaft erweitert, erklärt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement. Jetzt saniert das Unternehmen spezielle Wohnungen für Familien mit mehreren Kindern und ganz junge Leute. Außerdem gibt es ein Konzept, durch das ältere Mieter länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.

Für die Familien werden zwei nebeneinanderliegende Wohnungen zusammengelegt und dadurch viel Platz geschaffen. In Döbeln Nord entstehen Fünf- und Sechsraumwohnungen mit einer Größe von bis zu 115 Quadratmetern. Sie haben jeweils zwei Bäder. Beide sind mit Toilette und Waschbecken ausgestattet. In einem gibt es außerdem eine Dusche und eine Badewanne, in dem anderen die Möglichkeit eine Waschmaschine unterzubringen. Der schwellenlose Boden hat einen strapazierfähigen PVC-Belag in Laminatoptik. Eines der früheren Bäder und eine Küche wurden durch das Entfernen einer Wand zu einer großen Küche zusammengelegt. Es gibt zwei Balkone, auch die beiden Eingangstüren bleiben erhalten. „Mit dieser Art Wohnung wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Familien mit vielen Kindern anzusprechen“, meint Ronny Schäfer, Teamleiter der TAG für den Döbelner Bereich. Vier solcher Wohnungen gibt es bisher. Zwei sind bereits vergeben.

Für die zweite Maiwoche ist ein Tag der offenen Tür geplant, an dem sich Interessierte in einer der Familienwohnungen umsehen können. Aber nicht nur in dieser. Denn gleichzeitig werden 60 Quadratmeter große Dreiraum- zu großzügigen Zweiraumwohnungen umgebaut. In denen wird es eine große Wohnküche mit Tresen und Barhockern geben. Aus der bisherigen Küche und dem schlauchförmigen Bad entsteht ein modernes großes Bad. In die Wohnung wird LED-Technik integriert und die Steckdosen mit einem USB-Anschluss versehen. „Gedacht sind diese Wohnungen für junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren“, erklärt Förster-Wehle. Die modernen Räume, die zu einem moderaten Preis angeboten werden sollen, könnten helfen, die jungen Menschen in der Stadt zu halten. Das Angebot könne aber auch Paare ansprechen, deren Kinder bereits aus dem Haus sind und die sich deshalb räumlich verändern wollen.

Neben allen Neuerungen werden aber auch die aktuellen Mieter nicht vergessen. Viele von ihnen gehören inzwischen zur älteren Generation. „Sie sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können“, meint Förster-Wehle. Deshalb bietet die TAG den Tausch der Badewanne gegen eine fast ebenerdige Dusche an. „Wir haben eine Möglichkeit gefunden, den Ausbau der Wanne und den Einbau der Dusche an einem Tag zu erledigen“, so der Immobilienmanager. Die Dusche ist so schmal, dass eine Person mit einem Rollator gut daran vorbeikommt. Und sie ist so breit, dass der Mieter darin sitzen kann. Sitz und Haltegriff sind bereits eingebaut. Bei der Sanierung von seniorengerechten Wohnungen können auch ein erhöhtes Toilettenbecken und ein klappbarer Spiegel im Bad eingebaut werden. Auf dem Balkon gibt es Haltegriffe und im Flur eine Steckdosenbeleuchtung, die in der Nacht den Griff zum Lichtschalter erspart.

