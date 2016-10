Aus zwei mach drei An der Jänkendorfer Kreuzung gibt es eine neue Spur. Doch die ist nur eine Zwischenlösung.

An der Jänkendorfer Kreuzung haben Autofahrer in Richtung Görlitz, Niesky und Rietschen nun drei Fahrspuren zur Auswahl. Bald wird diese Trennung dadurch zementiert, dass die rechte Spur ohne Ampel als Bypass auf die B 115 führt. Die Arbeiten dazu beginnen aber erst im Herbst 2017. © André Schulze

Jänkendorf. Es ist plötzlich sehr schnell gegangen auf der Kreuzung. Über das Wochenende gibt es eine Blitzbaustelle, die einen langen Missstand behebt. Die Fahrbahndecke ist auf dem Stück vor der Ampel in Richtung Niesky ersetzt. Aber das wirklich Sensationelle ist, was jetzt auf der Schwarzdecke zu sehen ist: Es gibt drei Spuren nach rechts, links und geradeaus.

Die Einrichtung der Fahrstreifen ist ein Provisorium an der Kreuzung der Bundesstraße 115 und der Staatsstraße 122, wie Enrico Bachmann bei der Nieskyer Stadtratssitzung erklärt. Für einen kurzen Zeitraum von etwa einem halben Jahr habe der Freistaat die neue Verkehrsführung angelegt, sagt der Leiter des Sachgebiets Tiefbauverwaltung. Die Stadt sei selbst nicht rechtzeitig über die Bauarbeiten informiert gewesen. Enrico Bachmann bedauert, dass die Stadt an anderer Stelle ihren Bürgern keine solchen schnellen Lösungen anbieten kann.

Letztlich ist das jetzige System ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird die Kreuzung im kommenden Jahr umgestalten. Dann gibt es eine separate Abbiegespur nach rechts ohne Ampel. Dies hat sich in einer Studie als notwendig erwiesen, damit im Falle einer Umleitung von der Autobahn der Verkehr fließt. „Der eigentliche Umbau des Knotens wird nach dem derzeitigen Kenntnisstand frühestens im Herbst 2017 beginnen“, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Grund dafür sei, dass auf den Umleitungsstrecken der Autobahn 4 zu einem früheren Datum keine verkehrsrechtliche Anordnung zu erreichen sei.

Aber die Verkehrsfläche kommt auch vor dem Herbst im nächsten Jahr nicht zur Ruhe. Bald gehen die Bauarbeiten weiter: „Bevor wir mit dem Ausbau der Kreuzung beginnen können, muss erst noch eine Leitungsumverlegung erledigt werden“, teilt Isabel Siebert weiter mit. „Das soll noch dieses Jahr stattfinden. Vorbereitende Arbeiten dafür beginnen jetzt.“

Aber schon die drei Spuren machen vieles besser. Vorher hat es für aus Richtung Jänkendorf Kommende zwei Spuren gegeben, wie es häufig an Kreuzungen vorkommt. Wer nach rechts oder geradeaus wollte, fuhr rechts, wer nach links in Richtung Rietschen wollte, blieb auf dem linken Fahrstreifen. Nach der Tunnelsperrung im Jahr 2013 und der damit zusammenhängenden Umleitungsstrecke ist die Belegung der Fahrstreifen getauscht worden – zu einem Rechtsabbieger und einer kombinierten Spur für Linksabbieger und Geradeausfahrer.

Damals hat es zunächst einige Verwirrung und Unfälle gegeben. Und auch bis zuletzt blieb die Kreuzung gefährlich: Wenn ein nach links blinkendes Fahrzeug an erster Stelle an der Ampel stand, wurden hinter ihm wartende Autos nach Niesky häufig ungeduldig. Dann nutzte mancher die rechte Spur dazu, an dem Linksabbieger vorbeizufahren, um dann wieder in die Mitte zu ziehen. Das ist von der anderen Seite nur sehr schwer einsehbar gewesen.

Der späte Zeitpunkt des Umbaus sorgt in der Stadtverwaltung für Erleichterung. Denn nicht nur die Jänkendorfer Kreuzung, auch der Neubau der Brücke der B115 über die Niederschlesische Magistrale und Erneuerungen auf der Görlitzer Straße stehen Niesky bevor. Für das 275-jährige Jubiläum der Stadt 2017 gab es Befürchtungen, dass der Verkehr zum Sächschischen Familientag im Juni und dem Herbstfest im September verrückt spielen könnte. Nun zeichnet sich aber ab, dass sich die Baustellen zeitlich entzerren. „Es wird nicht das große Verkehrschaos geben“, sagt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. „Darüber sind wir froh. Die Arbeiten sind aber nur aufgeschoben.“

