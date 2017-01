Aus zwei Kliniken mach eine Der vorherige Verwaltungsleiter blieb nur paar Monate in den Median-Kliniken Bad Gottleuba und Berggießhübel. Nun hat Lars Wunder die Verantwortung.

Lars Wunder leitete eine Klinik in Berlin und ist nun hierher gewechselt. Der 46-Jährige ist Jurist und Betriebswirt. © Median

Neues Jahr, neuer Chef: Die Mitarbeiter der Median-Kliniken Bad Gottleuba und Berggießhübel müssen sich innerhalb nicht einmal eines Jahres an den zweiten kaufmännischen Leiter gewöhnen. Am 1. Januar 2017 hat Lars Wunder die Leitung der beiden benachbarten Rehabilitationskliniken übernommen.

Wunder ist 46 Jahre alt und Jurist, Rechtsanwalt und Betriebswirt. Er leitete von Februar 2011 bis Oktober 2015 die Median-Klinik in Berlin-Mitte, die einzige Reha-Klinik für Geriatrie in Berlin. Danach wechselte er ins thüringische Bad Lobenstein. Diese Klinik ist auf Orthopädie und Psychosomatik spezialisiert. Anfang Januar stellte er sich nun in Mitarbeiterversammlungen in Bad Gottleuba und Berggießhübel vor. Die wird vor allem die Zusammenführung beider eigenständiger Standorte interessieren. Diesen Wunsch hätten vor allem die Kostenträger, also Krankenkassen und Rentenversicherer, geäußert. Welche Konsequenzen das hat, ist noch nicht absehbar. Dieses Jahr wird bereits in beiden Kliniken ein neues Klinikinformationssystem eingeführt.

Die Kliniken Bad Gottleuba und Berggießhübel sind mit knapp 740 Betten und rund 450 Mitarbeitern einer der größten Median-Standorte.

zur Startseite