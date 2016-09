Aus Weißwasser in die DEL Marius Stöber spielt seine erste DEL2-Saison und trifft dabei nun auf die Füchse. Ziel sind aber Einsätze eine Klasse höher.

Marius Stöber ist 1995 in Bad Muskau geboren. Das Eishockey spielen hat er beim ESW in Weißwasser erlernt. © Sven Peter/hansepixx.de

Weißwasser/Heilbronn. Seit er ein Kind war, träumt Marius Stöber von einer Karriere als Eishockey-Profi. In dieser Saison könnte er nun zu seinen ersten Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse DEL kommen. Doch zuvor geht es am heutigen Freitagabend eine Klasse tiefer mit den Heilbronner Falken gegen seinen Heimatverein – die Lausitzer Füchse. Für den 21-Jährigen, der in Bad Muskau geboren und in Weißwasser aufgewachsen ist, wird das eine besondere Begegnung. Denn in Weißwasser hat er seine Liebe zum Eishockey entdeckt.

„Wahnsinn. Wenn mir letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass ich dieses Jahr womöglich DEL spiele“, freut sich Marius Stöber. Denn damals spielt er noch für Regensburg in der Oberliga Süd – also in der dritten Liga. Nach dem Wechsel zu den Fischtown Pinguins Bremerhaven in die DEL2 im April dieses Jahres überschlagen sich jedoch die Ereignisse. Denn nach dem Aus der Hamburg Freezers in der DEL im Mai ist Bremerhaven Ende Juni in diese aufgestiegen. „In der zweiten Liga war ich bei Bremerhaven fest eingeplant“, erzählt Marius Stöber. Nach deren Aufstieg sei jedoch klar gewesen, dass er erst einmal in der DEL2 spielen wird. Als Förderlizenzspieler läuft der Stürmer deshalb nun für die Heilbronner Falken auf, um möglichst viel Eiszeit und damit Spielpraxis zu bekommen. Mit einer solchen Förderlizenz ist es Nachwuchsspielern bis zu einem Alter von 25 Jahren möglich, in der selben Saison für zwei Mannschaften in unterschiedlichen Ligen zu spielen und zwischen diesen zu wechseln.

Das Saisonziel ist nun, möglichst viel und gut für Heilbronn zu spielen, um sich so für Einsätze in der DEL zu empfehlen. „Ich will so gut spielen wie ich kann und versuchen mich im Team festzuspielen“, sagt Marius Stöber. Im zweiten Spiel der Saison am vergangenen Sonntag ist Marius Stöber bereits an zwei Treffern der Heilbronner beteiligt gewesen. Ob und wie oft er in der DEL zum Einsatz kommen wird, ist derzeit völlig offen. Das komme auch auf den Saisonverlauf der Bremerhavener an, für die es ja die erste Saison in der DEL, erklärt der gebürtige Bad Muskauer. „Ich wäre auf jeden Fall froh über jedes Spiel, das ich in der DEL machen kann“, sagt er.

Aber auch so wird die Saison für den 21-Jährigen wohl einige Highlights bereithalten, zu denen vor allem die Spiele gegen die Lausitzer Füchse zählen. Schließlich stammt Marius Stöber aus deren Nachwuchs und hat von 2008 bis 2013 für den ES Weißwasser in der Schüler- und Jugend- Bundesliga gespielt. „Als Kind war es immer mein Ziel, selbst mal unten auf dem Eis zu stehen“, erzählt der Weißwasseraner. Die Spiele der Füchse hat er damals oft live im Stadion verfolgt. In der neuen

Eisarena hat er bisher noch nicht gespielt. Das soll sich dann Ende Oktober ändern, wenn Heilbronn und Weißwasser im Fuchsbau aufeinandertreffen. „Das wird etwas Besonderes, schließlich werden meine ganze Familie und meine Freunde da sein“, sagt Marius Stöber. Das auszublenden werde anfangs wohl schwierig werden, schätzt er ein. Aber je länger das Spiel dauern wird, desto besser sollte das gelingen.

Zu Weißwasser hat Marius Stöber auch drei Jahre nach dem Wechsel zu Regensburg und dem damit zusammenhängenden Wegzug noch eine starke Verbindung. Sein Hauptwohnsitz sei eigentlich noch bei seinen Eltern in Weißwasser, wo er auch den Sommer verbracht hat, erzählt Marius Stöber im Gespräch mit der SZ. Natürlich habe er aber eine Wohnung in Heilbronn und noch eine weitere in Bremerhaven. Bei den Stadtwerken Weißwasser hat Marius Stöber auch eine Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen, diese nach dem Wechsel nach Regensburg aber abgebrochen. Damals habe er sich entschieden den Versuch zu unternehmen, Profi zu werden. Auch deshalb freut Marius Stöber sich, jetzt den nächsten Schritt machen zu können. Vielleicht können sich bald auch die Weißwasseraner Eishockeyfans freuen, wenn es wieder ein Sohn ihrer Stadt in die höchste deutsche Eishockeyliga geschafft hat.

Neben Marius Stöber treffen die Weißwasseraner Eishockey-Cracks heute in Heilbronn noch auf einen anderen alten Bekannten. Denn der Ex-Fuchs Kevin Lavallee spielt mittlerweile für die Falken.

zur Startseite