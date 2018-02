Aus vier wurden neun Fünf deutsche und polnische Parks traten am Sonnabend während eines Festaktes im Neuen Schloss von Bad Muskau dem Parkverbund bei.

zurück Bild 1 von 3 weiter Zum ersten, aber gewiss nicht zum letzten Mal, trafen sich die Vertreter der nunmehr neun Parks gemeinsam auf einer Bühne. © Rolf Ullmann Zum ersten, aber gewiss nicht zum letzten Mal, trafen sich die Vertreter der nunmehr neun Parks gemeinsam auf einer Bühne.

Jens Andreck, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Forst, überreichte auch dem Bürgermeister von Brody, Ryszard Kowalczuk, eine der Erinnerungsplaketten.

Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten „Bergpiraten“ in Bad Muskau beschlossen gemeinsam mit Kindern aus Leknica das Programm der Festveranstaltung.

Bad Muskau. Parks sind kleine Wunderwerke, die von Menschenhand oft vor Jahrhunderten angelegt wurden. Das Gebiet der Lausitz wurde beiderseits der Neiße in ganz besonderem Maße dazu auserkoren, diese Sinnbilder menschlicher Schaffenskraft in sich aufzunehmen. So entstanden Anlagen, die beispielhaft den Typ eines Landschaftsparks verkörpern, zum Beispiel in Bad Muskau, Zagan (Sagan) oder Neschwitz.

Um dieses überaus reiche gärtnerische Erbe zu erhalten, weiterzuentwickeln und noch bekannter zu machen, entstand der Gedanke mehrere Parks in Deutschland und Polen zu einem Verbund zusammenzuführen. Im Herbst 2010 unterzeichneten die Vertreter aus dem Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau, dem Schlosspark Branitz sowie dem Ostdeutschen Rosengarten im gastgebenden Schlosspark in Brody die Gründungsurkunde zum Europäischen Parkverbund Lausitz. An diesem Wochenende kamen die Vertreter dieser vier sowie fünf weiterer Parks in Bad Muskau zusammen. Gegenüber der Presse umriss Gert Streidt, Direktor der Stiftung Fürst-PücklerMuseum Park und Schloss Branitz, das Anliegen des Verbundes: „Wir verfügen hier über eine ganze Reihe von Parks voller künstlerischer Ansprüche, in denen europäische Geschichte geschrieben wurde. Sie galt es auf eine gemeinsame Plattform zu bringen und als ein Stück Kulturerbe nach außen zu bringen.“ Dass dies dem Parkverbund in hervorragender Weise bisher gelungen ist, bewiesen eine Vielzahl verwirklichter gemeinsamer Projekte und nicht zuletzt die Auszeichnung als ein modellhaftes deutsch-polnisches Kooperationsprojekt durch das Bundesbauministerium sowie das polnische Ministerium für Regionalentwicklung im Jahr 2013.

Durch die Aufnahme von fünf weiteren Parks in den Verbund sollte nun dieser Prozess weiter an Dynamik gewinnen. Denn außer der zahlenmäßigen sowie territorialen Vergrößerung bringen die Schlossparks in Altdöbern, Neschwitz und Zagan (Sagan) sowie der Rhododendron-Park in Kromlau und der Park in Zatonie ein erhebliches Potenzial an landschaftsgärtnerischer Vielfalt sowie architektonischen Leistungen ein. Auf die nun breiteren Schultern gestützt, öffnen sich jetzt den beigetretenen Parks ungleich größere Möglichkeiten im Bereich des Marketings, der Werbung für ihre Einrichtungen, aber auch für die Erlangung von Fördermitteln. So informierte Dieter Noack, der Bürgermeister der Gemeinde Gablenz, dass für den Kromlauer Park seit Ende 2017 Fördermittel von rund 3,5 Millionen Euro bereitstehen. „Mit diesen Geldern wird es uns in den nächsten drei bis vier Jahren möglich sein, dringend notwendige Sanierungsarbeiten, zum Beispiel im Bereich der Rakotzbrücke, vorzunehmen“, sagte das Gablenzer Gemeindeoberhaupt.

Viel Geld wird es auch ermöglichen den Park in Zatonie (Günthersdorf) am Rand der Stadt Zielona Gora (Grünberg) aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Krzystof Kaliszuk, der Vizepräsident von Zielona Gora, nannte dabei die Summe von 2,5 Millionen Euro, die in die Sanierung des jetzt noch verwilderten Parks fließen werden. In seiner sehr emotionalen Festrede hob der Berliner Kunstwissenschaftler und Publizist Niklas Bernau die friedensstiftende Wirkung der Europäischen Union hervor. Zugleich erteilte er darin jeder Überhöhung eigener nationaler Ansprüche eine klare Abfuhr. Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung zum Parkverbund durch die Repräsentanten aus Altdöbern, Kromlau, Neschwitz, Zagan und Zatonie strebte die Festveranstaltung am späten Sonnabendnachmittag ihrem Höhepunkt entgegen.

