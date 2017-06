Aus Sportfest wird Familienfest Beim DMI-Cup kämpfen 23 Fußballmannschaften aus sechs Vereinen um den Sieg. Ein Unfall überschattet das Turnier.

Baran Sucin, Nico Westendorf und Tayyip Demis von Wacker Mecklenbeck mit den VfB Spielern Jörg Kutzke, Dirk Morgenstern und Bürgermeister Tobias Goth. © André Braun

Der Wettbewerb wird in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet, obwohl es den DMI-Cup in der Vergangenheit schon einmal gab. 2016 wurde die Sportveranstaltung wieder eingeführt und zu einem Familienfest ausgeweitet. Mit dabei sind nicht nur die Sportler aus Leisnig, sondern auch Spieler aus Hartha, Zschadraß, Mittweida und vom Verein DJK Wacker Mecklenbeck. Begleitet vom Bürgermeister der Stadt ist auch der Fußballverein aus Leisnigs Partnerstadt Halasztelek zum Turnier gekommen. Er und Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) spielen ebenfalls aktiv mit. „Die Mecklenbecker kommen gern zu dem Turnier nach Leisnig“, sagt Christian Hotho. Er ist mit dem DMI-Firmenchef Christoph Schmelter befreundet. „Christoph spielte jahrelang als Kind in unserem Verein, der wie der Leisniger Sportverein von der DMI gesponsert wird.“ 170 Mannschaften aller Altersklassen und beider Geschlechter treiben bei Wacker Mecklenbeck Sport. Beim Schmelter-Cup in Münster sind seit acht Jahren auch die Leisniger Fußballer mit zwei bis drei Mannschaften dabei.

Ursprünglich sollte das Turnier schon vor zwei Wochen stattfinden. Doch da hatten die Mecklenbecker Sportler Saisonabschluss. Es gab die letzten Jugendspiele und den Tag der Meisterschaftsspiele. „Die Spiele dürfen nicht verlegt werden“, nennt Christian Hotho als Grund für die Terminverschiebung. In diesem Jahr kamen die Mecklenbecker erstmals mit sieben Mannschaften und 75 Personen nach Leisnig.

Dass das Leisniger Turnier so kurz vor den Schulferien stattfindet, tut der Sache keinen Abbruch. „Das Turnier ist ein Fest für die ganze Familie“, meint Jörg Lippert. Er ist der Präsident des VfB Leisnig. „In diesem Jahr sind viele Familien mit kleinen Kindern gekommen.“ Er spricht von etwa 1000 Besuchern. „Über 200 Kinder waren beim Fußballturnier dabei“, sagt er.

Während am Vormittag die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren beim Fußball die Kräfte messen, spielen am Nachmittag die Jugendlichen. Die 16- und 17-Jährigen treten gegen die Mannschaft der alten Herren an.

Während letztes Jahr die Mecklenbecker alle Pokale holten, erkämpften sich diesmal zwei Kindermannschaften aus Leisnig die begehrte Trophäe. Bei den Erwachsenen teilen sich die Mecklenbecker und die Leisniger den Sieg. Die alten Herren erzielten den letzten Platz. Leider wurde die Veranstaltung von einem Unfall überschattet. Christoph Schmelter zog sich beim Fußballl eine Schulterverletzung zu.

