Aus Shell wird Total Die Tankstelle an der Klötzerstraße hat eine neue Pächterin. Ihrer Vorgängerin fiel der Schlussstrich nicht leicht – schließlich stammt sie aus einer echten Tankstellen-Familie.

Die ehemalige Shell-Tankstelle an der Klötzerstraße/ Ecke Breitscheidstraße wird derzeit umgebaut. © Klaus-Dieter Brühl

Noch vor Weihnachten soll die neue Total-Tankstelle an der Ecke Klötzerstraße/Breitscheidstraße eröffnen. Momentan herrscht um die Zapfsäulen herum und im Laden noch Baustelle. „Nageln Sie uns nicht darauf fest, aber derzeit planen wir mit der Eröffnung am Freitag, 23. Dezember“, sagt Total-Sprecher Manuel Fuchs. Gerade würden nach und nach ohnehin alle Total-Tankstellen umgebaut, die in Riesa werde nun gleich auf den neuesten Stand gebracht. „Dabei sind uns Shop und Bistro äußerst wichtig. Unsere Kunden kommen heute nicht mehr nur zum Tanken, sondern nutzen die Tankstellen als Servicestation für Dienstleistungen über das Auto hinaus, zum Beispiel für die Nahversorgung oder als sozialen Treffpunkt“, erklärt er.

So wird es auch an der Klötzerstraße künftig eine Waschanlage sowie ein Café geben, in dem süße und herzhafte Snacks und Heißgetränke angeboten werden. Sofern sich das bei einer Tankstelle sagen lässt, soll die neue Station außerdem umweltfreundlicher werden: „Die Waschanlage besitzt ein ausgeklügeltes System zur Wasserrückgewinnung in den Textilwaschanlagen. Die LED-Beleuchtung an den Zapfpunkten spart Energie und mindert den Energieverbrauch der Tankstelle“, so Manuel Fuchs. Total betreibt das drittgrößte Tankstellennetz in Deutschland mit rund 1 200 Stationen. Chefin der neuen Filiale an der Klötzerstraße wird künftig Melanie Steinhauer sein. Laut Unternehmen betreibt sie bereits zwei Total-Tankstellen, eine in Riesa an der Lauchhammerstraße sowie eine in Oschatz.

„An der Tankstelle aufgewachsen“

Für die bisherige Pächterin, Sabine Vogt, war das Unternehmen Total die erste Wahl. Sie hat an der Straßenkreuzung bis vor Kurzem noch die Shell-Tankstelle betrieben. Angebote von potenziellen Nachfolgern hätten ihr mehrere auf dem Tisch gelegen. Denn in der eigenen Familie wollte die Tankstelle niemand weiterbetreiben. Das Konzept von Total habe ihr am besten gefallen. Leicht sei ihr der Schlussstrich aber nicht gefallen. Immerhin hat ihre Familie die Tankstelle schon in zweiter Generation.

„Ich bin quasi an der Tankstelle aufgewachsen“, erzählt Sabine Vogt lachend. Ihr Vater Alwin Lenart hatte an gleicher Stelle schon Ende der 30er Jahre einen Vertrag mit dem Shell-Vorgänger, der Rhenania-Ossag Mineralölwerke AG, geschlossen. Nach ihrer Ausbildung zur Wirtschaftskauffrau übernahm Tochter Sabine in den 70er Jahren die Tankstelle. Auch ihr Ehemann, Eberhard Vogt, stieg später mit in das Unternehmen ein.

Lebhafte Erinnerungen hat Sabine Vogt an die Schlangen zu DDR-Zeiten: „Man musste ja in der DDR für alles anstehen.“ Besonders eindrücklich seien die wartenden Menschenmassen aber kurz nach der Grenzöffnung gewesen. Seitdem habe sich das Tankstellen-Geschäft mächtig verändert. „Die Leute kommen heutzutage nicht mehr nur zum Tanken.“ Nebenschauplätze wie Autowäsche und Zeitungen oder Tabak seien mit der Zeit immer wichtiger geworden, so Vogt.

Jetzt möchte die 64-Jährige aber ihren Ruhestand genießen. Nun stellt man sich eine Tankstelle allerdings nicht gerade als den gesündesten Arbeitsplatz vor. Doch da ist Sabine Vogt optimistisch: „Meine Mutter, die auch immer mitgeholfen hat, ist 96 Jahre alt geworden.“

zur Startseite